Selon le Wall Street Journal, Meta s'apprête à annuler l'acquisition de Manus suite à l'interdiction en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du rapport, aux paragraphes 2 à 6)

Meta Platforms META.O s'apprête à annuler son acquisition de la start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle Manus après que la Chine a bloqué l'opération pour des raisons de sécurité nationale, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Plus tôt dans la journée de lundi, la Chine a ordonné augéant américain de la technologie de défaire son acquisition de Manus, d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars, alors que Pékin renforce la surveillance des investissements américains dans les start-ups nationales développant des technologies de pointe.

Selon l'article du Journal, les investisseurs de la start-up d'IA basée à Singapour, parmi lesquels figure la société de capital-risque Benchmark, ont déjà reçu leur retour sur investissement.

Par ailleurs, plusieurs anciens investisseurs de Manus en Asie, dont Tencent, HSG et ZhenFund, envisagent de coopérer si Metaprocède àl'annulation de la transaction, indique l'article.

Pékin adonné aux deux sociétés un délai préliminaire de plusieurs semaines pour annuler la transaction et rétablir entièrement les actifs chinois de Manus dans leur état d'origine,a rapporté le Journal, ajoutant que cela incluraitla suppression de toutes les données ou technologies précédemment transférées par Meta.

Les régulateurs chinois ont également envisagé d'imposer des sanctions à Manus et Meta si l'accord ne pouvait être entièrement annulé, ajoute le rapport.

Meta et Manus n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Cette décision intervient quelques semainesavant le sommet prévu mi-mai à Pékin entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping.

Le ministère chinois du Commerce a annoncé l'ouverture d'une enquête sur cette vente en janvier, quelques jours après que Meta eut finalisél'acquisition.