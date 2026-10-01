Selon le Wall Street Journal, Mattel susciterait l'intérêt d'Authentic Brands Group en vue d'un rachat

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Mattel MAT.O aurait engagé des discussions confidentielles concernant une offre de rachat émanant d'Authentic Brands Group, qui pourrait valoriser le fabricant de poupées Barbie à environ 6 milliards de dollars, voire davantage, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.