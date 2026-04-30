 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon le Wall Street Journal, l'investisseur activiste Engine Capital exhorte l'entreprise d'ingénierie KBR à envisager une vente
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 03:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

L'investisseur activiste Engine Capital a acquis une participation d'environ 2 % dans KBR KBR.N et exhorte l'entreprise d'ingénierie à envisager une vente, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant une lettre d'un cadre supérieur.

Dans cette lettre, le fondateur et gestionnaire de portefeuille d'Engine, Arnaud Ajdler, a déclaré que les activités de KBR étaient sous-évaluées sur le marché public. Il a fait valoir que la scission prévue par la société créerait de nouveaux risques et des difficultés fiscales, a rapporté le WSJ.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement l'authenticité de la lettre ni l'article du WSJ.

L'année dernière, KBR a lancé un processus visant à scinder

son segment Mission Technology Solutions , qui dessert l'armée et d'autres agences gouvernementales. La scission devrait être achevée d'ici le milieu ou la fin de l'année 2026.

À la suite de cette cession, l'entreprise d'ingénierie prévoit de poursuivre l'exploitation de son activité « Sustainable Technology Solutions », qui se concentre sur la transition énergétique et la réduction des émissions.

La lettre d'Arnaud Ajdler, remise lundi au conseil d'administration de KBR, indiquait que la société basée à Houston pourrait attirer à la fois des fonds d'investissement privés et des acquéreurs stratégiques et atteindre un prix compris entre 48 et 55 dollars par action lors d'une vente.

L'action KBR a clôturé à 36,02 dollars mercredi, et le titre de cette société évaluée à 4,57 milliards de dollars a perdu plus de 10 % depuis le début de l'année.

« Une vente de l'ensemble de la société offrirait aux actionnaires une réalisation claire et immédiate de la valeur », a écrit Arnaud Ajdler dans la lettre, à laquelle le WSJ a eu accès.

Il a ajouté qu'une telle transaction réduirait le risque d'exécution, éliminerait les coûts supplémentaires liés à l'autonomie de l'entreprise et permettrait à un acquéreur d'optimiser l'activité sous sa propre direction et sa propre structure opérationnelle.

Engine Capital et KBR n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

KBR a déjà suscité l'intérêt d'investisseurs activistes. En 2024, Irenic Capital Management a pris une participation dans la société et a déclaré qu'il prévoyait de faire pression pour une scission de ses segments d'activité, comme l'avait précédemment rapporté le WSJ.

Les investisseurs activistes poussent souvent les entreprises à simplifier leurs structures et à céder les actifs peu performants ou non stratégiques.

Valeurs associées

KBR
36,010 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 30.04.2026 06:06 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SOCIETE ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump s'exprime depuis la Maison Blanche, le 23 avril 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump dit envisager une réduction des forces armées américaines en Allemagne
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:20 

    Donald Trump a déclaré mercredi qu'il envisageait une réduction des forces armées américaines stationnées en Allemagne, après des propos vindicatifs contre le chancelier allemand à propos de la guerre en Iran. "Les Etats-Unis étudient et examinent actuellement ... Lire la suite

  • Un grand écran affiche le logo de Samsung dans une gare de Séoul, le 30 avril 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )
    Samsung voit son bénéfice net trimestriel multiplié par six grâce à l'IA
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:14 

    Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par six son bénéfice net sur un an et enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre 2026, grâce à l'intelligence artificielle (IA). Samsung s'est imposé comme un acteur clé, ... Lire la suite

  • Des bateaux d'une flotille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza quittent le port Vell de Barcelone en Espagne, le 12 avril 2026 ( AFP / Josep LAGO )
    La flottille pour Gaza encerclée par l'armée israélienne selon ses organisateurs
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:13 

    Les organisateurs d'une nouvelle flottille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza ont affirmé jeudi que leurs bateaux avaient été encerclés par la marine israélienne dans les eaux internationales et que le contact avait été perdu avec ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank