Selon le Wall Street Journal, l'investisseur activiste Engine Capital exhorte l'entreprise d'ingénierie KBR à envisager une vente

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L'investisseur activiste Engine Capital a acquis une participation d'environ 2 % dans KBR KBR.N et exhorte l'entreprise d'ingénierie à envisager une vente, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant une lettre d'un cadre supérieur.

Dans cette lettre, le fondateur et gestionnaire de portefeuille d'Engine, Arnaud Ajdler, a déclaré que les activités de KBR étaient sous-évaluées sur le marché public. Il a fait valoir que la scission prévue par la société créerait de nouveaux risques et des difficultés fiscales, a rapporté le WSJ.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement l'authenticité de la lettre ni l'article du WSJ.

L'année dernière, KBR a lancé un processus visant à scinder

son segment Mission Technology Solutions , qui dessert l'armée et d'autres agences gouvernementales. La scission devrait être achevée d'ici le milieu ou la fin de l'année 2026.

À la suite de cette cession, l'entreprise d'ingénierie prévoit de poursuivre l'exploitation de son activité « Sustainable Technology Solutions », qui se concentre sur la transition énergétique et la réduction des émissions.

La lettre d'Arnaud Ajdler, remise lundi au conseil d'administration de KBR, indiquait que la société basée à Houston pourrait attirer à la fois des fonds d'investissement privés et des acquéreurs stratégiques et atteindre un prix compris entre 48 et 55 dollars par action lors d'une vente.

L'action KBR a clôturé à 36,02 dollars mercredi, et le titre de cette société évaluée à 4,57 milliards de dollars a perdu plus de 10 % depuis le début de l'année.

« Une vente de l'ensemble de la société offrirait aux actionnaires une réalisation claire et immédiate de la valeur », a écrit Arnaud Ajdler dans la lettre, à laquelle le WSJ a eu accès.

Il a ajouté qu'une telle transaction réduirait le risque d'exécution, éliminerait les coûts supplémentaires liés à l'autonomie de l'entreprise et permettrait à un acquéreur d'optimiser l'activité sous sa propre direction et sa propre structure opérationnelle.

Engine Capital et KBR n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

KBR a déjà suscité l'intérêt d'investisseurs activistes. En 2024, Irenic Capital Management a pris une participation dans la société et a déclaré qu'il prévoyait de faire pression pour une scission de ses segments d'activité, comme l'avait précédemment rapporté le WSJ.

Les investisseurs activistes poussent souvent les entreprises à simplifier leurs structures et à céder les actifs peu performants ou non stratégiques.