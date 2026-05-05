Selon le Wall Street Journal, Berkshire a choisi Shamieh, président de Gen Re, pour succéder à Ajit Jain à la tête de sa division assurance

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Berkshire Hathaway BRKa.N a choisi Charlie Shamieh, président de Gen Re, pour succéder à Ajit Jain, directeur de longue date de la branche assurance, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

M. Shamieh prendra la tête de la vaste branche d'assurance de Berkshire lorsque M. Jain, âgé de 74 ans, décidera de prendre sa retraite, selon l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Berkshire Hathaway n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.