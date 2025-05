Selon le Wall Street Journal, Bayer aurait un plan pour ses procès aux États-Unis

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Selon le Wall Street Journal, Bayer envisagerait un plan pour essayer de régler ses soucis judiciaires liés au Roundup de Monsanto aux États-Unis. S’il n’y parvient pas, le groupe allemand pourrait demander la faillite de Monsanto. Toujours selon le Wall Street Journal, si l’unité est placée sous le chapitre 11 du code des faillites, toutes les poursuites en justice seraient en suspens. Le spécialiste de la chimie et de l’agrochimie est englué dans de nombreux procès outre-Atlantique où son herbicide est accusé de provoquer des cancers.

