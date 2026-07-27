Selon le Pentagone, l'industrie américaine est encore à des années d'égaler la production de drones de l'Ukraine en temps de guerre

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* Le programme de 1,1 milliard de dollars du Pentagone aura commandé un peu moins de 200 000 drones d’ici février

* L'Ukraine produira entre 6 et 7 millions de petits drones d'attaque FPV cette année, a déclaré Metz

* Le programme Gauntlet II exige des candidats ukrainiens qu'ils localisent la production aux États-Unis pour les futures commandes, a déclaré Metz

par Mike Stone

Le responsable du Pentagone chargé de développer une industrie nationale des drones a déclaré lundi que les États-Unis en étaient encore à la phase la plus précoce et la plus difficile de cette initiative, reconnaissant que la production restait infime par rapport à celle de l’Ukraine, alors même que le gouvernement renforce les règles exigeant que les drones soient construits avec des pièces de fabrication américaine.

Travis Metz, directeur adjoint et directeur des opérations de la Defense Innovation Unit, qui dirige le programme "Drone Dominance" du Pentagone depuis l’automne dernier, a déclaré lors d’une interview que l’Ukraine produirait cette année entre six et sept millions de petits drones d’attaque à vision à la première personne, soit environ 500 000 par mois. À titre de comparaison, le programme du Pentagone, doté de 1,1 milliard de dollars, aura commandé un peu moins de 200 000 drones au total d’ici février. « Il est beaucoup plus difficile de passer de zéro à 200 000 » que de poursuivre la montée en puissance une fois que la capacité nationale de production de drones aura atteint un niveau suffisant, a expliqué Metz . Mais le Pentagone vient de compliquer considérablement l’accélération de la production de drones en instaurant des règles imposant que les drones militaires soient fabriqués à partir de composants américains. Un cadre révisé relatif à la chaîne d’approvisionnement, publié le 23 juillet, précise que l’objectif ultime du gouvernement est une chaîne d’approvisionnement "entièrement nationale" pour les petits systèmes aériens sans pilote. Metz a reconnu que les composants plus difficiles à se procurer, notamment les semi-conducteurs, restaient un problème bien plus important pour les États-Unis en dehors du secteur des drones.

Aucun des drones des 19 entreprises participant à un essai prévu en août ne doit contenir de pièces interdites, telles que des moteurs sans balais ou des batteries de fabrication chinoise, a précisé Metz, une norme plus stricte que celle de la première phase du programme.

« C’est une tâche de plus en plus difficile », a-t-il déclaré, estimant que « la grande majorité » des drones achetés lors d’une phase antérieure contenaient probablement des moteurs chinois.

Il a toutefois ajouté qu’il s’attendait à ce que les États-Unis finissent par rivaliser avec l’industrie ukrainienne des drones. « Je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne devrions pas… être les champions du monde dans ce domaine également », a-t-il déclaré.

Metz a indiqué que les six entreprises ukrainiennes invitées au test "Gauntlet II" qui se tiendra le mois prochain à Fort Carson, dans le Colorado, ont conclu ou sont en passe de conclure des coentreprises avec des fabricants américains, condition préalable à l’obtention de futures commandes.

L’entreprise ukrainienne F-Drones s’est associée à Ukrainian Defense Drones, basée dans l’Ohio, qui a ouvert un site près de Toledo, tandis que le fabricant ukrainien de drones General Cherry a conclu un accord de coentreprise avec Wilcox Industries, du New Hampshire, selon les entreprises concernées.

Metz a précisé que les entreprises ukrainiennes participant à "Gauntlet II" sont tenues de localiser leur production aux États-Unis pour pouvoir remporter de futures commandes, une structure conçue pour convertir l’expertise ukrainienne sur le champ de bataille en capacité de production américaine plutôt que de dépendre des importations.