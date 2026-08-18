Selon le Nikkei, Google prévoit de cesser la fabrication des produits Pixel en Chine en 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google a fait savoir à ses fournisseurs qu'il prévoyait de faire fabriquer tous ses smartphones Pixel, ses montres et ses écouteurs sans fil hors de Chine à partir de l'année prochaine, a rapporté mardi Nikkei Asia.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Google n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.