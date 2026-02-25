Selon le ministre, le gisement pétrolier irakien de West Qurna 2 est prêt à augmenter sa production grâce à Chevron

Le rachat par Chevron pourrait doubler la production de West Qurna 2 pour atteindre 800 000 bpj

L'Irak souhaite porter sa capacité de production de pétrole à plus de 6 millions de bpj d'ici à 2029

L'accord fait suite aux pactes conclus avec Exxon, BP et TotalEnergies

L'Irak pourrait presque doubler sa production du champ pétrolier West Qurna 2 pour atteindre 800 000 barils par jour, Chevron CVX.N ayant entamé des négociations exclusives pour reprendre les opérations de la société russe Lukoil, a déclaré le ministre irakien du pétrole mercredi.

L'Irak cherche à augmenter sa production de pétrole et de gaz, les grandes compagnies pétrolières rivalisant pour étendre leurs activités en Irak, après les avoir réduites pendant des années en raison de l'instabilité politique.

Le ministre du pétrole, Hayan Abdel-Ghani, a déclaré à la chaîne de télévision kurde Rudaw que la production pourrait atteindre entre 750 000 et 800 000 bpj une fois que Chevron aura repris les opérations dans le champ. L'entreprise américaine a obtenu des droits exclusifs d'un an pour négocier la reprise du projet.

L'accord élargirait l'empreinte de Chevron en lui donnant le contrôle de l'un des plus grands champs pétrolifères du monde, qui représente près de 10 % de la production irakienne et environ 0,5 % de l'offre mondiale.

Chevron avait déjà accepté de développer plusieurs champs dans le pays dans le cadre d'une expansion internationale.

L'accord avec Chevron est le dernier d'une série d'accords conclus avec des grandes compagnies pétrolières internationales telles qu'Exxon (XOM.N), BP (BP.L), et TotalEnergies (TTEF.PA), dans lesquels Bagdad offre des conditions plus généreuses dans le but d'augmenter la production.

L'Irak, deuxième producteur au sein du groupe OPEP+, qui comprend l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie, prévoit de porter sa capacité de production de pétrole à plus de 6 millions de barils par jour (bpd) d'ici à 2029.

Elle a souvent produit au-delà de l'objectif convenu avec l'OPEP+.

L'accord pourrait également renforcer les relations entre Bagdad et Washington, qui a menacé de restreindre l'accès de l'Irak aux revenus pétroliers si des groupes soutenus par l'Iran étaient inclus dans le futur gouvernement.

L'accord avec Chevron, cependant, aligne plus étroitement l'Irak sur les intérêts énergétiques occidentaux, car une major américaine remplace une entreprise russe sanctionnée, Lukoil, dans le cadre d'efforts plus larges visant à isoler Moscou en raison de sa guerre en Ukraine.

Lukoil a déclaré la force majeure en novembre à West Qurna 2 après avoir été frappé par des sanctions avec Rosneft dans le cadre des efforts du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

En janvier, l'Irak a retiré à Lukoil l'exploitation du champ et l'a temporairement transféré à la société publique Basra Oil Company (BOC).

En janvier, le cabinet irakien a déclaré qu'un "accord à l'amiable" avec Lukoil pour le transfert avait été approuvé . Chevron a déclaré que l'accord définitif devait être approuvé par le cabinet irakien et par l'Office of Foreign Assets Control des États-Unis.