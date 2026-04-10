Selon le Handelsblatt, l'OpenAI risque d'être soumise à une réglementation plus stricte dans le cadre de la loi sur les services numériques de l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du commentaire d'OpenAI au paragraphe 3)

OpenAI et son chatbot ChatGPT sont sur le point d'être classés comme de très gros moteurs de recherche et de tomber sous le coup de la loi sur les services numériques de l'Union européenne (DSA), ce qui signifie qu'ils sont confrontés à une réglementation plus stricte, a déclaré vendredi le journal allemand Handelsblatt, citant des sources.

Selon Handelsblatt, OpenAI a refusé de commenter l'affaire lorsqu'il a été contacté, tandis qu'un porte-parole de la Commission européenne a déclaré à Handelsblatt que les données disponibles sur les utilisateurs étaient en cours d'examen.

OpenAI a déclaré avoir publié le nombre moyen de destinataires actifs mensuels pour la recherche ChatGPT conformément aux obligations existantes, ajoutant que cela concernait les utilisateurs dans l'UE au cours des six derniers mois.