Selon le Financial Times, Unilever envisagerait de faire une offre d'achat sur le fabricant de compléments alimentaires Thorne

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* Unilever a développé ses activités dans le domaine de la beauté et du bien-être

* Selon le Financial Times, la valorisation de Thorne pourrait atteindre 4 milliards de dollars

* Unilever, Thorne et L Catterton refusent de commenter l'article du Financial Times

* Thorne aurait suscité l'intérêt de plusieurs acteurs stratégiques, notamment une offre de rachat de la part de Haleon, selon certaines sources

(Mise à jour avec la réponse de Thorne au paragraphe 8)

Unilever ULVR.L envisage de faire une offre sur le fabricant américain de compléments alimentaires Thorne, a rapporté vendredi le Financial Times, alors que le géant des biens de consommation accélère sa réorientation vers les marques de beauté et de bien-être sous la direction de son directeur général, Fernando Fernandez.

Depuis son arrivée à la tête de l'entreprise en mars 2025, M. Fernandez s'est attaché à redéfinir le portefeuille d'Unilever.

En mars , le fabricant du savon Dove et du déodorant Axe a annoncé qu’il allait fusionner sa division alimentaire avec le fabricant américain d’épices McCormick MKC.N . Peuaprès, Unilever a déclaré qu’il allait racheter la marque américaine de compléments alimentaires Grüns pour un montant non divulgué, élargissant ainsi son offre dans le domaine du bien-être.

Selon le Financial Times, Unilever figurait parmi les différents soumissionnaires pour le rachat de Thorne, société basée en Caroline du Sud, dont la valeur est estimée à 4 milliards de dollars et qui commercialise des compléments alimentaires, notamment à base de magnésium et d’oméga-3, principalement aux États-Unis.

Thorne, qui avait été rachetée en 2023 pour 680 millions de dollars par la société de capital-investissement L Catterton, soutenue par LVMH LVMH.PA , a suscité un intérêt stratégique, notamment une offre du groupe de santé grand public Haleon

HLN.L , ont indiqué à Reuters deux sources proches du dossier.

Un porte-parole de Haleon a déclaré que la société ne commentait pas les rumeurs ni les spéculations.

Unilever et L Catterton ont refusé de commenter l’article du Financial Times, tandis que cette dernière n’a pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire concernant l’offre présumée de Haleon.

Thorne a refusé de commenter les offres présumées d’Unilever et de Haleon.

Unilever a racheté la marque de compléments alimentaires pour les cheveux Nutrafol en 2022, SmartyPants Vitamins en 2020 et la marque de bonbons gélifiés Olly Nutrition en 2019, tandis que Haleon s’est concentré sur des segments de la santé à croissance plus rapide, notamment les soins bucco-dentaires et le bien-être grand public.