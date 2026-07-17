Selon le Financial Times, Trump Media aurait proposé un abonnement mensuel de 100 000 dollars pour un flux « ultra-rapide » des publications du président américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 6, et de contexte aux paragraphes 7 à 10)

La société de réseaux sociaux de Donald Trump aurait envisagé de facturer aux traders et aux investisseurs jusqu'à 100 000 dollars par mois pour un accès plus rapide aux publications du président américain sur sa plateforme Truth Social, a rapporté vendredi le Financial Times.

Trump Media & Technology Group DJT.O , propriétaire de Truth Social, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante cette information, qui citait des sources proches du dossier.

Jeudi, la société a dévoilé un flux de données payant et sous licence baptisé « Truth API », destiné à offrir aux banques et aux sociétés de courtage « l’accès le plus rapide » aux publications des comptes influents de Truth Social.

Ce produit permettra de diffuser les publications des 10 comptes les plus influents auprès des clients à un rythme nettement plus rapide que celui des notifications push habituelles sur la plateforme Truth Social, a déclaré un porte-parole.

Cette initiative marquerait les premiers pas de TMTG dans le domaine des licences de données, ouvrant ainsi une nouvelle source de revenus pour l’entreprise, qui a rencontré des difficultés à développer son activité médiatique face à la concurrence intense des grands réseaux sociaux.

Les actions de TMTG ont récupéré la majeure partie de leurs pertes après la publication de l’article du Financial Times. Elles affichaient en fin d’après-midi une baisse de 0,4 % et ont chuté d’environ 27 % depuis le début de l’année.

Les annonces de Trump sur Truth Social, telles que ses droits de douane liés au « Jour de la libération » et ses publications concernant les restrictions commerciales imposées à la Chine, ont eu un impact significatif sur les marchés mondiaux. Cela fait de ses publications une source d’information cruciale pour les traders, les entreprises et les institutions financières.

Le 9 avril 2025, les principaux indices de Wall Street ont fortement rebondi après que Donald Trump a déclaré dans un message publié sur Truth Social qu’il suspendrait bon nombre de ses nouveaux droits de douane pendant 90 jours.

Selon des documents réglementaires, le « Donald J. Trump Revocable Trust » détient environ 114,75 millions d’actions, soit environ 41 % de l’ensemble des actions en circulation de la société mère de Truth Social, TMTG.

Ce trust, supervisé par ses enfants, gère les investissements de Donald Trump.