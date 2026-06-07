Selon le Financial Times, OpenAI prévoit une refonte de la « super-application » ChatGPT avant son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des détails et des informations contextuelles à partir du paragraphe 4)

OpenAI prévoit la plus grande refonte de ChatGPT à ce jour, dans le but d'en faire une « super-application » dotée d'outils de codage et d'agents IA afin de booster ses revenus avant une éventuelle introduction en bourse, a rapporté dimanche le Financial Times.

Ces changements s'inscrivent dans le cadre d'une réorganisation plus large chez OpenAI, qui réaffecte ses ressources pour cibler une clientèle d'entreprise lucrative et intensifier la concurrence avec son concurrent Anthropic, indique l'article, citant plus d'une douzaine d'employés actuels et anciens.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ces informations. OpenAI n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Cette refonte accordera une plus grande importance et davantage de ressources au produit de codage d'OpenAI, Codex, et devrait être déployée dans les semaines à venir, sous la forme de mises à jour du site web et des applications mobiles de ChatGPT, a indiqué le FT.

Pour stimuler l'adoption, OpenAI est en train de repenser l'interface de ChatGPT avec de nouvelles invites et fonctionnalités orientant les utilisateurs vers des outils de codage, la génération d'images et des services partenaires tels que Canva et Booking.com, ajoute le rapport.

La plupart des utilisateurs de Codex sont des clients payants, tandis que 2 millions d'entreprises représentent environ 40 % du chiffre d'affaires d'OpenAI , a indiqué le FT, ajoutant que la société s'attend à ce que cette part passe à 50 % d'ici la fin de l'année.

ChatGPT compte plus de 900 millions d'utilisateurs actifs par semaine, a déclaré OpenAI plus tôt cette année, ajoutant qu'il avait dépassé les 50 millions d'abonnés grand public.

Reuters a rapporté en mai qu'OpenAI préparait un dossier confidentiel en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis dans les semaines à venir.Cependant, le directeur général Sam Altman a déclaré que la société ne se concentrait pas sur le calendrier et qu'elle entrerait en bourse lorsque cela serait judicieux.