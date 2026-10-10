Selon le Financial Times, Nvidia serait en pourparlers pour racheter Reflection AI ou renforcer son investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O serait en pourparlers pour renforcer son investissement dans la start-up Reflection AI, voire pour l'acquérir, a rapporté samedi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.