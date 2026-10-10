Selon le Financial Times, Nvidia serait en pourparlers pour investir davantage dans Reflection AI ou pour racheter la société

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout: Reflection AI a refusé de commenter (troisième puce)

Nvidia NVDA.O serait en pourparlers pour renforcer son investissement dans la start-up open source Reflection AI, voire pour l'acquérir, a rapporté samedi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* Les discussions en sont à un stade précoce et l'accord pourrait prendre plusieurs formes, notamment un accord dit « d'acqui-hire » dans le cadre duquel Nvidia embaucherait le personnel et obtiendrait une licence d'exploitation de la technologie plutôt que de procéder à une acquisition complète, ce qui permettrait éventuellement d'éviter un long processus d'examen réglementaire, précise le journal.

* Un accord pourrait être conclu dans les semaines à venir, selon cet article qui cite plusieurs sources proches du dossier, tout en précisant que les discussions pourraient encore échouer.

* Reflection a refusé de commenter l’article du FT, tandis que Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

* Nvidia est déjà un bailleur de fonds majeur et un investisseur stratégique de Reflection AI, ayant investi 800 millions de dollars dans la start-up, rapporte le FT.

* Fondée en 2024 par Misha Laskin et Ioannis Antonoglou, deux anciens chercheurs de DeepMind, Reflection développe des outils qui automatisent le développement logiciel, un domaine d’application de l’IA en pleine expansion.

* Le directeur général de Reflection, M. Laskin, a déclaré à CNBC en avril que la start-up soutenue par Nvidia levait de nouveaux capitaux avec une valorisation pré-financement de 25 milliards de dollars .

* Lundi, la société a lancé son premier modèle à poids ouverts, Beam , dans le but de concurrencer, dans les tâches de codage et d’agent, des modèles chinois moins coûteux tels que DeepSeek et Kimi.