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Selon le Financial Times, les banquiers d'OpenAI et d'Anthropic cherchent à obtenir des notations de crédit « investment grade » après leur introduction en bourse
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 06:13
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les banquiers d’affaires d’OpenAI et d’Anthropic cherchent à obtenir des notations de crédit « investment grade » pour ces entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle, dans la perspective de leurs introductions en bourse prévues, a rapporté mardi le Financial Times.

Morgan Stanley MS.N et Goldman Sachs GS.N auraient récemment mené des discussions avec des agences de notation au nom de ces deux laboratoires de pointe en matière d’IA, précise l’article, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/09/2026 à 06:13:27.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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