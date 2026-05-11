Selon le Financial Times, le NHS britannique accorde aux sous-traitants de Palantir un “accès illimité” aux données des patients

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du NHS et de Palantir aux paragraphes 4 à 7)

Le National Health Service (NHS) (, l'organisme public britannique chargé de la santé), accorde au personnel de sociétés telles que Palantir PLTR.O un “accès illimité” aux données identifiables des patients lorsqu'il travaille sur sa plateforme phare National Data Integration Tenant (NDIT), a rapporté lundi le Financial Times.

Le NHS England a accepté de créer un rôle « admin » accordant aux personnes extérieures au personnel un « accès illimité » au NDIT et aux données identifiables des patients, indique le rapport du FT, citant une note d'information interne.

Le NDIT est hébergé au sein de la Federated Data Platform, qui relie des ensembles de données disparates du NHS en un seul système.

Un porte-parole du NHS a déclaré que le service de santé britannique disposait de « politiques strictes » régissant l'accès aux données des patients et menait des audits réguliers pour garantir leur respect.

Tout accès externe nécessite une habilitation de sécurité du gouvernement et l'approbation d'un responsable de niveau direction, a ajouté le porte-parole.

Palantir est légalement désigné comme « sous-traitant », tandis que ses clients sont des « responsables du traitement », ce qui signifie que son logiciel ne peut traiter les données que conformément aux instructions des clients, a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

Toute autre utilisation serait illégale et « techniquement impossible » en raison des contrôles d'accès supervisés par le NHS, a ajouté le porte-parole.

Palantir a remporté un contrat de 330 millions de livres sterling (448 millions de dollars) pour développer le NDIT en 2023. Elle a également décroché des contrats avec le ministère britannique de la Défense et la Financial Conduct Authority, des accords qui ont fait l'objet d'un examen minutieux en raison de sa collaboration avec des agences de défense du gouvernement américain.

“Il existe actuellement un intérêt et une inquiétude considérables de la part du public quant à l'étendue de l'accès aux données des patients dont disposent Palantir et son personnel”, indique la note d'information consultée par le FT.

La note recommande de limiter, pour une durée déterminée et après révision régulière, le nombre d’administrateurs externes ayant accès au NDIT, ajoute-t-elle.

Des responsables ont confirmé au FT que la recommandation contenue dans la note d'information avait été acceptée ces dernières semaines, mais ont précisé qu'elle ne s'appliquerait qu'à un petit nombre de personnes ne faisant pas partie du personnel du NHS.

(1 $ = 0,7359 livres)