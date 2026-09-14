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Selon le Financial Times, la société DFO Management, dirigée par Michael Dell, serait sur le point de conclure un accord de retrait de la cote pour Baldwin Insurance Group
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 03:57
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'année des résultats mentionnée dans le dernier paragraphe: il s'agit de 2026 et non de 2025)

DFO Management, la société dirigée par Michael Dell, directeur général de Dell DELL.N , est sur le point de conclure un accord de privatisation concernant la société de courtage en assurance The Baldwin Insurance Group

BWIN.O , a rapporté dimanche le Financial Times.

DFO Management est en pourparlers avancés avec Baldwin concernant une opération qui devrait valoriser le distributeur d’assurances américain avec une prime, a indiqué le journal, citant des sources proches du dossier.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Baldwin Insurance Group et DFO Management n’ont pas répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

Baldwin, dont la valeur est estimée à environ 4,14 milliards de dollars selon les données de LSEG, propose des solutions de gestion des risques, des conseils en assurance et des services de souscription assistés par la technologie aux entreprises et aux particuliers.

Baldwin, dont le siège est à Tampa, a déclaré en juillet que son bénéfice par action dilué ajusté avait augmenté de 14 % en glissement annuel pour atteindre 48 cents au deuxième trimestre 2026, et que le chiffre d’affaires total de la société avait progressé de 30 % en glissement annuel pour s’établir à 492,9 millions de dollars.

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