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Selon le Financial Times, la société chinoise Windrose Electric envisage de conclure cette année une opération avec une SPAC d'une valeur de 2 milliards de dollars américains
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 07:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up chinoise Windrose Electric, spécialisée dans les camions électriques, prévoit d’introduire ses actions en bourse aux États-Unis cette année par le biais d’une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC), pour une valeur d’entreprise d’au moins 2 milliards de dollars (XX milliards d'euros), a déclaré son directeur général, Wen Han, au Financial Times dans une interview publiée mercredi.

Voici plus de détails:

* L'entreprise spécialisée dans les véhicules électriques vise à lever plus de 200 millions de dollars (XX millions d'euros) via une fusion avec une SPAC d'ici la fin de l'année, selon le FT.

* “Nous souhaitons dominer l’électrification du marché des camions et en finir avec le diesel. C’est notre ennemi”, a déclaré Wen Han au FT.

* Fondée en 2022 et s’imposant comme un concurrent du Semi de Tesla TSLA.O , Windrose a indiqué avoir obtenu la certification complète de ses véhicules en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, et s’attend à obtenir l’homologation en Océanie au cours du second semestre de cette année.

* En avril, l’entreprise a effectué la première livraison de son poids lourd électrique longue distance aux États-Unis.

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