Selon le Financial Times, la société chinoise Tencent loue 100 000 puces à Oracle pour accélérer son développement dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des informations contextuelles à partir du paragraphe 2)

Tencent 0700.HK a signé son plus important contrat de location à l'étranger avec le fournisseur américain de services cloud Oracle ORCL.N afin d'accéder à environ 100 000 puces d'IA de pointe qui n'étaient pas disponibles en Chine, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Selon cet article, le géant chinois de la technologie a conclu cette année un contrat de location de cinq ans portant sur plusieurs centres de données d’Oracle en Asie du Sud-Est.

La valeur de l'accord est estimée à environ 7 milliards de dollars, avec un acompte d'environ 30 %, précise l'article.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement ces informations. Oracle et Tencent n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters concernant cet article.

Cet accord met en évidence les besoins croissants en matière de calcul de l'expansion de l'IA de Tencent, alors que l’entreprise intensifie ses investissements dans le développement et le déploiement de grands modèles linguistiques.

Tencent a récemment publié une version de prévisualisation de son nouveau modèle d’IA de génération d’images destiné aux créateurs professionnels, offrant notamment des fonctionnalités de conversion texte-image et image-image, entre autres.

Les entreprises chinoises se livrent à une course effrénée pour s’assurer un approvisionnement en puces d’IA, alors que les restrictions américaines à l’exportation se durcissent et que Pékin promeut des alternatives nationales aux fournisseurs de technologies américains.