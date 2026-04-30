Selon le Financial Times, KKR envisagerait de céder sa division « spreads » Flora pour 10 milliards de dollars

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KKR KKR.N envisage de céder Flora Food Group, l'activité de pâtes à tartiner qu'il avait acquise d'Unilever ULVR.L en 2017, et vise à conclure un accord pour une valorisation de 10 milliards de dollars, a rapporté jeudi le Financial Times.

Le groupe d'investissement privé américain travaille actuellement avec des banquiers sur une vente potentielle de Flora et pourrait susciter l'intérêt d'autres groupes de capital-investissement, selon l'article du FT.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les informations du FT.

KKR et Flora Food Group n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

En 2017, KKR, basé à New York, a acquis la division margarine et pâtes à tartiner d'Unilever, connue sous le nom d'Upfield, qui comprend les marques Becel, Country Crock, Blue Band et I Can't Believe It's Not Butter! pour 6,8 milliards d'euros (7,93 milliards de dollars).

Unilever a mis cette activité en vente en avril 2017, à la suite d'un examen de ses actifs motivé par une tentative de rachat non sollicitée de 143 milliards de dollars par Kraft Heinz KHC.O .

Upfield a été rebaptisé Flora Food Group en 2024. Le groupe basé à Amsterdam a généré 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires net en 2025, selon son rapport annuel.

(1 dollar = 0,8573 euro)