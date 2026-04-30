Selon le Financial Times, KKR envisage de céder Flora Food Group pour une valeur estimée à 10 milliards de dollars

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KKR KKR.N envisage de céder Flora Food Group, la division spécialisée dans les pâtes à tartiner qu'elle a séparée d'Unilever ULVR.L , et vise à conclure un accord sur la base d'une valorisation de 10 milliards (XX milliards d'euros) de dollars, a rapporté jeudi le Financial Times.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement cette information du FT.