Selon le Financial Times, JPMorgan s'apprête à remanier la direction de sa banque d'investissement dans le cadre d'une restructuration plus large

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JPMorgan Chase JPM.N s'apprête à procéder à un remaniement des postes de direction au sein de sa banque d'investissement dans le cadre d'une réorganisation plus large, a rapporté mardi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Dans le cadre de ce remaniement, la responsable de la couverture Dorothee Blessing, le directeur mondial des marchés de capitaux Kevin Foley et le codirecteur mondial du groupe des institutions financières Jared Kaye seront nommés codirecteurs de la banque d'investissement mondiale, selon l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.