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Wall Street termine en baisse, plombée par l'Iran et l'inflation
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 06:45

Une femme marche sous la pluie sur Wall Street à New York

Une femme marche sous la pluie sur Wall Street à New York

par Stephen Culp et Ragini Mathur

La Bourse ‌de New York a fini en baisse mardi, les indicateurs macroéconomiques du jour confirmant les craintes d'une résurgence de l'inflation ​et d'une dégradation des perspectives en l'absence d'avancées dans les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'indice Dow Jones a gagné 0,11%, ou 56,09 points, à 49.760,56 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu -11,88 points, soit -0,16% à 7.400,96 points. Le Nasdaq Composite ​a reculé de son côté de -185,92 points, soit -0,71% à 26.088,203 points.

Le président Donald Trump a déclaré que le cessez-le-feu temporaire annoncé il y a près de ​cinq semaines par les Etats-Unis et l'Iran était "sous assistance respiratoire", ⁠suggérant une reprise des frappes.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui en est désormais à sa 11e semaine, a ‌propulsé les prix du pétrole à des niveaux stratosphériques et alimenté les craintes d'une inflation galopante.

Les chiffres des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, publiés ce mardi, montrent que l'inflation a progressé ​en avril de 3,8% sur un an, ‌à un sommet de près de trois ans, signe d'une persistance d'un choc de ⁠prix dont les effets pourraient durer.

Dans ce contexte, l'espoir de voir la Réserve fédérale (Fed) baisser les taux d'intérêt cette année s'envole, alors que la nomination de Kevin Warsh à la tête de l'institution financière se précise.

"Warsh ne va pas être en ⁠mesure de baisser les ‌taux d'intérêt même s'il le souhaitait, et je ne pense pas qu'il le veuille", estime Jay ⁠Hatfield, directeur général d'InfraCap à New York.

Le président Trump se rend cette semaine à Pékin pour rencontrer son homologue chinois ‌Xi Jinping avec lequel il devrait discuter des droits de douane, de l'aide militaire allouée à Taïwan, ⁠du rôle potentiel de médiateur de la Chine dans le conflit avec l'Iran et ⁠d'une extension d'un accord sur ‌l'exploitation des terres rares.

Aux valeurs, eBAY a rejeté l'offre de rachat pour environ 56 milliards de dollars de GameStop sur ​fond de doutes quant au financement de l'opération. Le titre ‌perd 3,5%.

Venture Global bondit de 14,2% après avoir relevé mardi sa prévision de bénéfice de base ajusté pour l'ensemble de l'année, misant sur une ​augmentation des redevances de liquéfaction et des volumes de vente de gas naturel liquéfié (GNL).

Hims & Hers Health plonge de 14,1%, le groupe de télésanté a manqué ses objectifs de chiffre d'affaires au premier trimestre et enregistré une perte surprise, ⁠son entrée sur le marché des médicaments de marque à base de GLP-1 pour la perte de poids ayant comprimé ses marges et pesé sur ses ventes aux Etats-Unis.

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

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(Rédaction de Reuters)

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