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Selon le Financial Times, Incyte serait sur le point de conclure un accord d'une valeur pouvant atteindre 2 milliards de dollars avec Star, une entreprise de biotechnologie spécialisée dans les troubles sanguins
information fournie par Reuters 07/06/2026 à 12:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine de biotechnologie Incyte Pharma INCY.O serait sur le point de conclure un accord d'un montant pouvant atteindre 2 milliards de dollars pour racheter Star Therapeutics, un développeur de médicaments contre les troubles sanguins, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

La société de biotechnologie devrait verser 1,25 milliard de dollars d'avance en espèces aux investisseurs en capital-risque de Star, puis 750 millions de dollars supplémentaires si certains objectifs de performance sont atteints, selon l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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