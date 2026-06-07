Selon le Financial Times, Incyte serait sur le point de conclure un accord d'une valeur pouvant atteindre 2 milliards de dollars avec Star, une entreprise de biotechnologie spécialisée dans les troubles sanguins

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La société américaine de biotechnologie Incyte Pharma INCY.O serait sur le point de conclure un accord d'un montant pouvant atteindre 2 milliards de dollars pour racheter Star Therapeutics, un développeur de médicaments contre les troubles sanguins, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

La société de biotechnologie devrait verser 1,25 milliard de dollars d'avance en espèces aux investisseurs en capital-risque de Star, puis 750 millions de dollars supplémentaires si certains objectifs de performance sont atteints, selon l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.