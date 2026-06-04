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Selon le Financial Times, Goldman Sachs prévoit que le chiffre d'affaires de SpaceX dans le domaine de l'IA sera multiplié par 100 d'ici 2030
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 17:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon les prévisions de la banque de Wall Street communiquées à un investisseur potentiel, Goldman Sachs

GS.N s'attend à ce que le chiffre d'affaires de la division IA de SpaceX grimpe à 322 milliards de dollars d'ici 2030, contre 3,2 milliards en 2025, a rapporté jeudi le Financial Times.

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