Selon le Financial Times, Goldman Sachs prévoit que le chiffre d'affaires de SpaceX dans le domaine de l'IA sera multiplié par 100 d'ici 2030

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon les prévisions de la banque de Wall Street communiquées à un investisseur potentiel, Goldman Sachs

GS.N s'attend à ce que le chiffre d'affaires de la division IA de SpaceX grimpe à 322 milliards de dollars d'ici 2030, contre 3,2 milliards en 2025, a rapporté jeudi le Financial Times.