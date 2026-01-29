Selon le Financial Times, Coterra Energy et Devon Energy sont en pourparlers avancés en vue d'une fusion

Coterra Energy CTRA.N et Devon Energy DVN.N sont en pourparlers avancés pour fusionner dans ce qui serait la plus grande opération pétrolière et gazière dans l'industrie américaine du schiste depuis près de deux ans, a rapporté le Financial Times jeudi.

L'opération, qui sera probablement présentée comme une fusion entre égaux, pourrait se concrétiser dès le début de la semaine prochaine, ajoute le rapport.

Au début du mois, Reuters a rapporté que les deux entreprises étaient en pourparlers en vue d'une éventuelle fusion.