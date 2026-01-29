 Aller au contenu principal
Selon le Financial Times, Coterra Energy et Devon Energy sont en pourparlers avancés en vue d'une fusion
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 19:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Coterra Energy CTRA.N et Devon Energy DVN.N sont en pourparlers avancés pour fusionner dans ce qui serait la plus grande opération pétrolière et gazière dans l'industrie américaine du schiste depuis près de deux ans, a rapporté le Financial Times jeudi.

L'opération, qui sera probablement présentée comme une fusion entre égaux, pourrait se concrétiser dès le début de la semaine prochaine, ajoute le rapport.

Au début du mois, Reuters a rapporté que les deux entreprises étaient en pourparlers en vue d'une éventuelle fusion.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

COTERRA ENERGY
28,920 USD NYSE +4,03%
DEVON ENERGY
40,524 USD NYSE +1,74%
Gaz naturel
7,46 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
70,64 USD Ice Europ +2,76%
Pétrole WTI
65,36 USD Ice Europ +2,90%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.

