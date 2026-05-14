Selon le Financial Times, Citadel aurait demandé à certains membres de son équipe quantitative de Hong Kong de déménager

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la réponse de Citadel)

Le fonds spéculatif Citadel a transféré certains de ses chercheurs clés hors de Hong Kong, indiquant ces derniers mois aux membres de son équipe mondiale chargée des stratégies quantitatives qu'ils devaient soit déménager, soit quitter l'entreprise, a rapporté mercredi le Financial Times.

Basé à Miami, Citadel a déclaré à Reuters que ces déménagements s'inscrivaient dans une stratégie mondiale visant à rapprocher les équipes.

"Un petit nombre de personnes, non seulement à Hong Kong mais aussi dans d'autres sites, a été transféré vers un autre bureau au cours des plus de deux dernières années (ce n'est pas une décision prise aujourd'hui), ce qui leur a permis d'être sur le même site que leurs équipes", a déclaré Citadel à Reuters.

L'article du Financial Times indiquait que les préoccupations relatives à la sécurité des données faisaient partie des raisons justifiant la relocalisation du personnel.

Réfutant ces allégations, la société a déclaré: "En Asie, l’activité Global Quantitative Strategy de Citadel dispose d’équipes à Hong Kong et à Singapour. Nous continuons à recruter des analystes quantitatifs dans ces deux villes – si nous avions des inquiétudes concernant la sécurité des données, nous n’ajouterions pas de nouveaux collaborateurs à l’équipe existante à Hong Kong."

Hong Kong s’est depuis longtemps imposée comme un pont entre la Chine et le reste du monde, et constitue une plaque tournante régionale essentielle pour les institutions financières américaines telles que Goldman Sachs GS.N , Morgan Stanley

MS.N et Jane Street.

Citadel compte actuellement près de 200 employés à Hong Kong. Un porte-parole de la société a déclaré que le fonds spéculatif avait plus que doublé ses effectifs à Hong Kong au cours des quatre dernières années et qu’il continuait à recruter dans la ville.

Citadel, fondé par le milliardaire Ken Griffin, est l'un des fonds spéculatifs les plus rentables au monde. Au 1er avril, il gérait 67 milliards de dollars d'actifs.