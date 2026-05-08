Selon le Financial Times, Anthropic envisagerait une levée de fonds en vue d'une valorisation avoisinant les 1 000 milliards de dollars

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Anthropic envisage de lever plusieurs dizaines de milliards de dollars cet été afin de financer une expansion majeure de sa capacité de calcul, une initiative qui pourrait porter sa valorisation à près de 1 000 milliards de dollars et lui permettre de devancer son rival OpenAI, a rapporté vendredi le Financial Times.