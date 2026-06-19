Selon le Financial Times, AbbVie serait sur le point de conclure un accord de 11 milliards de dollars pour le rachat d'Apogee Therapeutics

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AbbVie ABBV.N serait sur le point de conclure un accord en vue d'acquérir Apogee Therapeutics

APGE.O , société spécialisée dans le développement de médicaments contre les maladies inflammatoires, pour un montant d'environ 10,9 milliards de dollars en numéraire, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Selon cet article, l'opération en cours de discussion valoriserait Apogee avec une prime d'environ 60% par rapport au cours de clôture de son action jeudi.

Les actions d’Apogee ont progressé de 19,7% depuis le début de l’année et la société affiche une capitalisation boursière d’environ 6,81 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Une annonce pourrait intervenir dès lundi, à condition que les négociations aboutissent sans imprévu de dernière minute, a indiqué le FT.

Le mois dernier, Apogee a obtenu un montage financier d’une valeur maximale de 1,3 milliard de dollars auprès de Blackstone Life Sciences afin de soutenir le développement en phase avancée et la commercialisation potentielle de son principal médicament contre l’eczéma.

Le rapport intervient après qu’AbbVie a obtenu l’autorisation de la FDA pour le pivekimab sunirine-pvzy , un traitement contre un cancer du sang rare, renforçant ainsi davantage son portefeuille de produits.

AbbVie et Apogee n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Les bureaux d’AbbVie sont fermés aux États-Unis à l’occasion du Juneteenth.

Apogee Therapeutics est une société de biotechnologie fondée en 2022 qui développe des traitements contre les maladies inflammatoires et immunitaires.