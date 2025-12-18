Selon le directeur général de Tradeweb, les transactions 24 heures sur 24 vont se généraliser

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Il n'y a "aucun doute" que les transactions 24 heures sur 24 seront la norme sur les marchés, a écrit le directeur général de Tradeweb TW.O dans une lettre publiée jeudi, soulignant la vitesse à laquelle l'idée gagne du terrain à Wall Street.

Billy Hult, qui supervise la plateforme de transactions de taux et de crédit gérant environ 2 900 milliards de dollars de volume d'échange quotidien moyen, a déclaré qu'il s'attendait à ce que 2026 soit l'année de l'accélération de la tokenisation, conduisant à des délais de règlement plus rapides et à un accès plus large aux investisseurs.

"La convergence de la finance numérique et traditionnelle (...) modifiera fondamentalement le tissu de nos marchés financiers", a écrit M. Hult dans la lettre adressée aux clients de l'entreprise.

Ces remarques, formulées par le dirigeant d'une entreprise située au cœur de la plomberie des marchés financiers, soulignent la popularité croissante du concept, autrefois marginal, de transactions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Le Nasdaq NDAQ.O , qui abrite certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde, cherche à obtenir l'autorisation pour que les actions puissent être négociées 23 heures par jour, cinq jours par semaine, a rapporté Reuters en début de semaine.

De grandes sociétés de courtage telles que Robinhood

HOOD.O et Charles Schwab SCHW.N , ainsi que l'opérateur boursier Cboe Global CBOE.Z , ont également prolongé les heures de transactions des actions au cours des dernières années.

CONTRAINTES DE LIQUIDITÉ, PRESSIONS SUR LES COÛTS

Alors que les transactions 24 heures sur 24 pourraient réduire les obstacles à l'investissement, les critiques avertissent qu'elles pourraient également introduire des distorsions de prix en raison de la liquidité limitée pendant les heures de la nuit, ce qui peut rendre les investisseurs plus exposés à des mouvements soudains.

Les sociétés de transactions, quant à elles, pourraient réagir immédiatement aux événements de marché, mais devraient peut-être augmenter leurs effectifs et leurs coûts opérationnels.

L'allongement de la durée des séances s'explique en partie par l'appétit mondial sans précédent pour les actifs américains. Selon les dernières données du département du Trésor, la propriété étrangère de titres américains atteignait 30 900 milliards de dollars en juin 2024.

Selon un article publié en août par des chercheurs de l'université Carnegie Mellon et de l'université Rice, les transactions quasi-continues, avec seulement une brève pause quotidienne, fonctionnent mieux pour les grands marchés très liquides, tandis que les marchés plus petits et moins actifs obtiennent de meilleurs résultats avec des pauses plus longues.