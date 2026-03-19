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Selon le directeur général de QatarEnergy, les dommages causés par l'attaque de l'Iran réduisent de 17 % la capacité de GNL du Qatar pendant trois à cinq ans
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 14:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Maha El Dahan, Andrew Mills et Yousef Saba

Les attaques de l'Iran contre le Qatar ont endommagé des installations qui produisent 17 % de la capacité d'exportation de gaz naturel liquéfié de la société et il faudra trois à cinq ans pour les réparer, a déclaré Saad al-Kaabi, directeur général de QatarEnergy, dans une interview accordée à Reuters jeudi.

"Je n'aurais jamais pensé, dans mes rêves les plus fous, que le Qatar - le Qatar et la région - ferait l'objet d'une telle attaque, en particulier de la part d'un pays musulman frère, pendant le mois du ramadan, qui nous attaquerait de cette manière", a-t-il déclaré.

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