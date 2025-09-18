 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Selon le directeur général d'EQT, les États-Unis pourraient connaître une offre excédentaire de GNL entre 2027 et 2029
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 19:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un contexte et d'une citation d'analyste aux paragraphes 3 à 7) par Arathy Somasekhar

Les États-Unis pourraient connaître une offre excédentaire de gaz naturel liquéfié entre 2027 et 2029, mais l'offre se resserrera en 2030, a déclaré jeudi à Reuters, Toby Rice, directeur général du producteur de gaz naturel EQT Corp EQT.N . M. Rice s'exprimait en marge d'une conférence à Houston. Le directeur général de TotalEnergies TTEF.PA Patrick Pouyanne a mis en garde au début du mois contre une surabondance potentielle de l'offre sur le marché si tous les projets de GNL prévus aux États-Unis sont mis en œuvre. Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL, avec une capacité annuelle totale qui devrait atteindre 115 millions de tonnes cette année, , alors que d'autres projets restent dans le pipeline, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie.

EQT planifie son exposition aux marchés du GNL en fonction des conditions de marché prévues, a ajouté M. Rice. Au début du mois, la société a signé un accord avec Commonwealth LNG pour s'assurer une capacité de liquéfaction d'un million de tonnes par an (MTPA). Les commentaires de M. Rice font écho à la position adoptée par Meg O'Neill, directeur général de Woodside Energy (WDS.AX), qui a balayé lundi les inquiétudes concernant une offre excédentaire potentielle et a déclaré que la demande augmenterait probablement de 50 % au cours de la prochaine décennie.

Uday Turaga, fondateur de la société de recherche et de conseil en énergie ADI Analytics, a également déclaré à Reuters en marge de la conférence de Houston que même s'il pourrait y avoir de petites périodes d'offre excédentaire, le marché a largement été en mesure d'absorber le GNL et nous ne voyons aucune raison pour que cela change

"Les prix du GNL, en particulier à destination de l'Asie, pourraient baisser avec l'augmentation de l'offre, et ces prix plus bas devraient attirer de nouveaux clients", a-t-il ajouté.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

