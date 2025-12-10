Selon le directeur général d'Airbus, Boeing devrait remporter la course aux commandes en 2025

Logo Airbus à l'usine Airbus de Saint-Nazaire

par Tim Hepher

Le directeur général d'Airbus Guillaume Faury a concédé mercredi lors d'une interview sur France Inter une défaite probable dans la course annuelle aux commandes contre Boeing, déclarant qu'il était possible que son rival l'emporte pour la première fois en six ans, aidé par les accords sur les différends tarifaires américains.

Airbus reste toutefois devant son rival américain en termes de livraisons et de commandes en cours, a déclaré Guillaume Faury, invité de l'émission La Grande Matinale mercredi.

Porté par une forte demande pour son avion long-courrier 787, Boeing a enregistré mercredi 908 commandes nettes après annulations entre janvier et novembre, contre 700 pour Airbus.

"Le fait qu'on soit devant eux depuis cinq ans en termes de prise de commandes fait que notre carnet de commandes est très largement supérieur à celui de notre principal concurrent", a déclaré Guillaume Faury lors de l'interview.

"En revanche, c'est vrai qu'ils ont été beaucoup aidés par le président américain dans le cadre des négociations sur les tarifs avec un certain nombre de pays où le sujet des avions, des prises de commandes sur les avions commerciaux est rentré dans la résolution du différend commercial", a-t-il ajouté.

LES TENSIONS AVEC LES USA AIDENT BOEING

Selon les analystes, plusieurs compagnies ont passé des commandes auprès de Boeing ou ont planifié des annonces afin d'apaiser les tensions commerciales avec les États-Unis cette année, en particulier en Asie.

Les responsables de l'industrie américaine affirment que le 787, un long-courrier, se vend bien, indépendamment des questions commerciales. Airbus est en tête pour les plus petits appareils, tels que l'A321.

Tandis que les commandes d'Airbus sont à la traîne depuis des mois, les commentaires de Guillaume Faury confirment un changement probable dans le classement des nouvelles commandes. L'avionneur français devrait toutefois conserver son titre de premier constructeur mondial grâce à une augmentation des livraisons.

Interrogé sur les informations faisant état d'une importante commande en attente de la part de la Chine, le directeur général du groupe a déclaré qu'il ne s'attendait pas à une nouvelle commande imminente pour des centaines d'avions, mais qu'il avait parlé d'autorisations pour des commandes antérieures.

Mercredi, Airbus a déclaré avoir obtenu l'accord de la Chine pour la livraison de 120 avions précédemment commandés.

Des sources industrielles ont déclaré qu'Airbus misait sur une commande pouvant atteindre 500 appareils de la part de la Chine pour respecter ses objectifs de commandes. Pékin est en négociation avec Boeing pour un contrat similaire.

(Tim Hepher ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)