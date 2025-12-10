 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 026,68
-0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Selon le directeur général d'Airbus, Boeing devrait remporter la course aux commandes en 2025
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 12:45

Logo Airbus à l'usine Airbus de Saint-Nazaire

Logo Airbus à l'usine Airbus de Saint-Nazaire

par Tim Hepher

Le directeur général d'Airbus Guillaume Faury a concédé mercredi lors d'une interview sur France Inter une défaite probable dans la course annuelle aux commandes contre Boeing, déclarant qu'il était possible que son rival l'emporte pour la première fois en six ans, aidé par les accords sur les différends tarifaires américains.

Airbus reste toutefois devant son rival américain en termes de livraisons et de commandes en cours, a déclaré Guillaume Faury, invité de l'émission La Grande Matinale mercredi.

Porté par une forte demande pour son avion long-courrier 787, Boeing a enregistré mercredi 908 commandes nettes après annulations entre janvier et novembre, contre 700 pour Airbus.

"Le fait qu'on soit devant eux depuis cinq ans en termes de prise de commandes fait que notre carnet de commandes est très largement supérieur à celui de notre principal concurrent", a déclaré Guillaume Faury lors de l'interview.

"En revanche, c'est vrai qu'ils ont été beaucoup aidés par le président américain dans le cadre des négociations sur les tarifs avec un certain nombre de pays où le sujet des avions, des prises de commandes sur les avions commerciaux est rentré dans la résolution du différend commercial", a-t-il ajouté.

LES TENSIONS AVEC LES USA AIDENT BOEING

Selon les analystes, plusieurs compagnies ont passé des commandes auprès de Boeing ou ont planifié des annonces afin d'apaiser les tensions commerciales avec les États-Unis cette année, en particulier en Asie.

Les responsables de l'industrie américaine affirment que le 787, un long-courrier, se vend bien, indépendamment des questions commerciales. Airbus est en tête pour les plus petits appareils, tels que l'A321.

Tandis que les commandes d'Airbus sont à la traîne depuis des mois, les commentaires de Guillaume Faury confirment un changement probable dans le classement des nouvelles commandes. L'avionneur français devrait toutefois conserver son titre de premier constructeur mondial grâce à une augmentation des livraisons.

Interrogé sur les informations faisant état d'une importante commande en attente de la part de la Chine, le directeur général du groupe a déclaré qu'il ne s'attendait pas à une nouvelle commande imminente pour des centaines d'avions, mais qu'il avait parlé d'autorisations pour des commandes antérieures.

Mercredi, Airbus a déclaré avoir obtenu l'accord de la Chine pour la livraison de 120 avions précédemment commandés.

Des sources industrielles ont déclaré qu'Airbus misait sur une commande pouvant atteindre 500 appareils de la part de la Chine pour respecter ses objectifs de commandes. Pékin est en négociation avec Boeing pour un contrat similaire.

(Tim Hepher ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'illustration montre les drapeaux des États-Unis et de l'Union européenne
    Berlin, Bruxelles et Paris défendent l'UE face aux attaques de Trump
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:50 

    Le chancelier allemand Friedrich Merz a rejeté mardi l'attaque virulente contre les démocraties européennes lancée par l'administration Trump, qui a publié la semaine dernière un document stratégique affirmant que le continent faisait face à un "effacement civilisationnel". ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:50 

    (Actualisé avec précisions sur Oracle, Nvidia, Pepsi, Cracker Barrel, contrats à terme et cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre (jour) à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère baisse pour ... Lire la suite

  • Questions au gouvernement à l'Assemblée nationale à Paris
    Bregeon évoque une possible poursuite des discussions sur le PLF en janvier
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:14 

    Les discussions sur le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 pourraient se poursuivre en janvier, a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, ouvrant la voie à un possible recours à une "loi spéciale" sur le budget de l'Etat. Les sénateurs ... Lire la suite

  • Le logo de l'opérateur boursier Euronext visible sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie
    Les Bourses font preuve de prudence avant la décision de la Fed
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:11 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue sur une petite baisse et la plupart des Bourses européennes reculent légèrement mercredi à mi-séance, en attendant la décision et les projections de la Réserve fédérale (Fed) américaine sur les taux d'intérêt plus tard ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank