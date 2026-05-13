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Selon le directeur financier de Tyson Foods, les efforts visant à accroître le cheptel bovin américain sont « inégaux et limités à certaines régions »
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les éleveurs de bovins américains déploient des efforts « inégaux et limités à certaines régions » pour reconstituer le cheptel national, a déclaré mercredi Curt Calaway, directeur financier de Tyson Foods TSN.N , alors que la pénurie de l’offre fait grimper les prix de la viande bovine pour les consommateurs.

L'offre de bétail restera limitée jusqu'en 2026 et en 2027, a déclaré M. Calaway lors d'une webdiffusion d'une conférence organisée par BMO.

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