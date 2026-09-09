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Selon le directeur financier de STMicro, les quatre cinquièmes du chiffre d'affaires de l'IA de l'entreprise en 2027 proviendront du secteur de l'optique
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 18:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec la citation du directeur financier au paragraphe 3 et le contexte au paragraphe 4)

par Nathan Vifflin

Environ 80 % des plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires lié aux centres de données d'IA que STMicroelectronics STMPA.PA vise pour 2027 proviendront de puces utilisées dans les liaisons de données par fibre optique, a déclaré mercredi son directeur financier, fournissant ainsi la première ventilation d'un objectif que la société avait revu à la hausse en juillet .

Les 20 % restants proviendront de puces utilisées pour les systèmes de refroidissement et la conversion d’énergie à l’intérieur des serveurs, a déclaré Lorenzo Grandi, directeur financier, lors de la Global TMT Conference organisée par Citi à New York.

« À court terme, la croissance sera principalement tirée par le volet connectivité », a déclaré M. Grandi.

Il a ajouté que la présence de ST dans le domaine de l’alimentation des serveurs était actuellement limitée et que l’entreprise ne s’attendait pas à générer un chiffre d’affaires significatif dans ce secteur avant 2028.

Ces commentaires montrent que, pour l’instant, l’activité IA de l’un des plus grands fabricants européens de puces se concentre sur les puces de connectivité, les opportunités plus importantes dans le domaine de l’alimentation des serveurs ne devant émerger qu’après 2028.

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