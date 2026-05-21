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Selon la société, les patients traités par le médicament de nouvelle génération contre l'obésité de Lilly ont perdu 28 % de leur poids corporel
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 12:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N a annoncé jeudi que son médicament expérimental, le retatrutide, avait permis à des patients souffrant d'obésité de perdre plus de 28 % de leur poids en un an et demi, dans le cadre d'un essai clinique décisif qui ouvre la voie à une demande d'autorisation de mise sur le marché et au lancement du médicament l'année prochaine. Cet essai de phase avancée , qui a suivi la perte de poids chez des patients diagnostiqués comme obèses mais ne souffrant pas de diabète, marque la dernière étape en date des efforts de Lilly pour dominer le marché en plein essor des médicaments contre l'obésité, tels que son produit injectable Zepbound et le Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO .

Le retatrutide est le premier médicament anti-obésité de Lilly à activer trois récepteurs hormonaux – le GLP-1 pour réduire l’appétit, le GIP pour stimuler la sécrétion d’insuline et le glucagon pour favoriser la combustion des graisses –, ce qui lui vaut le surnom de « triple G ». Lors d’essais précédents, il s’est avéré plusefficace pour favoriser la perte de poids que les autres médicaments de Lilly et de son concurrent danois. Dans cet essai de phase avancée mené auprès d'adultes obèses ou en surpoids présentant au moins une comorbidité liée au poids, la société a constaté que les patients recevant la dose la plus élevée, soit 12 milligrammes de retatrutide, avaient perdu en moyenne 28,3 % de leur poids sur une période de 80 semaines. Plus de 45 % des participants ont perdu 30 % ou plus de leur poids. « C'est vraiment un seuil qui a toujours été associé à la chirurgie bariatrique », a déclaré Kenneth Custer, président de la division santé cardiométabolique chez Eli Lilly, lors d'une interview. « Le fait de pouvoir obtenir ce résultat avec un médicament est une avancée considérable. »

M. Custer a indiqué que la société espérait commercialiser le médicament l'année prochaine. Les résultats semblent conformes aux attentes. Les analystes de RBC Capital Markets ont indiqué mardi dans une note qu’ils s’attendaient à une perte de poids de 28 à 30 % à l’issue de l’essai.

Les patients présentant un indice de masse corporelle admissible ont prolongé l'utilisation du médicament pendant deux années complètes et ont perdu en moyenne un peu plus de 30 % de leur poids, a indiqué la société.

Les participants ayant reçu une dose plus faible, de 4 milligrammes, ont perdu 19 % de leur poids sur 80 semaines, a déclaré Lilly. Dans une étude précédente publiée en décembre, le retatrutide a aidé les patients souffrant d’obésité et d’arthrose du genou à perdre en moyenne 28,7 % de leur poids sur 40 semaines et à réduire leurs douleurs au genou. En mars, Lilly a déclaré qu’une autre étude avait montré que le médicament aidait à réduire la glycémie et à perdre en moyenne 15,3 % de leur poids.

Des cas de dysesthésie, une sensation cutanée anormale, ont été observés chez 12,5 % des patients traités avec ladose de 12 mg, contre 0,9 % avec le placebo. Auparavant, les analystes de J.P. Morgan avaient déclaré que la fréquence des effets secondaires du retatrutide était plus élevée que celle observée avec l'autre médicament antidiabétique de Lilly, le Mounjaro, ce qui compensait en partie son efficacité.

Interrogé sur les effets secondaires, M. Custer a répondu que le médicament était comparable aux autres médicaments à base de GLP-1.

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