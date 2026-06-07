Selon la NZZ am Sonntag, les entreprises suisses investissent 27 milliards de dollars aux États-Unis à la suite de l'accord sur les droits de douane

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Les entreprises suisses ont investi 27 milliards de dollars aux États-Unis entre janvier et avril, alors que la Suisse s'efforce de tenir sa promesse d'augmenter considérablement ses investissements à la suite d'un accord tarifaire conclu avec Washington, rapporte la NZZ am Sonntag.

Ce chiffre figurait dans un courriel interne de la Chambre de commerce suisse-américaine à ses membres, consulté par le journal, précise-t-il.

• La Suisse et les États-Unis ont annoncé le 14 novembre que les entreprises suisses investiraient 200 milliards de dollars aux États-Unis au cours des cinq prochaines années. Cet engagement s'inscrit dans le cadre d'un accord préliminaire en vertu duquel le président américain Donald Trump a ramené les droits de douane punitifs sur les produits suisses de 39 % à 15 %, après avoir imposé ce taux plus élevé début août.

• Parmi les investisseurs figure Novartis, qui a annoncé deux projets aux États-Unis, notamment un centre de recherche biomédicale à San Diego et une usine de production de médicaments anticancéreux au Texas, tandis que Roche augmente sa production en Caroline du Nord. L'entreprise de technologie médicale Ypsomed construit une nouvelle usine dans cet État.

• Parmi les autres investissements figure le nouveau siège nord-américain du groupe de transport maritime MSC à Miami. Le journal précise que cela inclut également les dépenses liées aux activités de croisière et de logistique.

• Des entreprises industrielles, dont le fabricant de machines-outils Pfiffner Group et la société d'électronique Elma, augmentent leurs capacités de production aux États-Unis.

• "Nous sommes des élèves modèles et nous tenons nos promesses", a déclaré Rahul Sahgal, directeur général de la Chambre de commerce suisse aux États-Unis (Swiss Amcham).

• Washington a annoncé cette semaine de nouveaux droits de douane à l'encontre des pays qui, selon lui, ne font pas assez pour lutter contre le travail forcé.

• Les États-Unis prévoient d'imposer un droit de douane de 12,5 % sur les produits suisses dans le cadre de cette mesure, contre 10 % pour les produits de l'UE, a indiqué le journal.