Selon la Nasa, la durée de vie du nouveau télescope Roman pourrait plus que doubler, pour atteindre 22 ans

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* La Nasa avait précédemment indiqué que Roman pourrait fonctionner pendant 10 ans

* Le télescope dispose de suffisamment de carburant pour une mission plus longue

* Cet observatoire phare a été lancé le 30 août

par Will Dunham

Avant même que le télescope spatial Nancy Grace Roman n’ait atteint sa position orbitale prévue, la Nasa affirme que la durée de vie opérationnelle potentielle de son tout nouvel observatoire phare pourrait atteindre 22 ans — soit plus du double de la durée annoncée précédemment.

Avant son lancement le mois dernier , l’agence spatiale américaine avait déclaré que Roman avait été conçu pour une mission principale de cinq ans, suivie d’une mission prolongée de cinq ans, avec une réserve de carburant totale prévue pour 10 ans.

Mais la Nasa a indiqué que le télescope pourrait prolonger ses activités grâce à la précision de sa première correction de trajectoire à mi-parcours vers sa position orbitale finale, aux résultats attendus de sa deuxième correction de trajectoire et de son insertion en orbite, ainsi qu’au carburant supplémentaire ajouté avant le lancement.

Le télescope a été emporté dans l'espace à bord d'une fusée Falcon Heavy de SpaceX SPCX.O le 30 août, lors d'un lancement depuis Cap Canaveral, en Floride, dans le cadre d'une mission visant à élucider certains des plus grands mystères de l'astrophysique et de la cosmologie.

“Grâce à la planification minutieuse de notre équipe de dynamique orbitale, à la brillante exécution de l’équipe des opérations et à un lancement précis de SpaceX, Roman dispose de carburant pour au moins 22 ans d’opérations scientifiques potentielles”, a déclaré Jamie Dunn, directeur du Goddard Space Flight Center de la Nasa dans le Maryland, dans un article publié cette semaine sur le blog de la Nasa.

Roman traverse actuellement l'espace en direction d'une position orbitale appelée point de Lagrange 2, ou L2, située à environ un million de miles (1,6 million de km) de la Terre.

“La masse d’un engin spatial évolue tout au long du processus de conception et de construction; nous basons donc le budget de propergol sur une valeur maximale fixée afin de ne pas manquer de carburant”, a expliqué Alison Rao, responsable de la propulsion de Roman au Goddard Space Flight Center de la Nasa, dans cet article de blog.

“Nous suivons également les besoins en propergol en fonction de la masse réelle tout au long de l’intégration et des essais, afin de nous assurer de disposer d’une marge de manœuvre. La masse de Roman étant inférieure à celle que nous avions prévue, nous avons pu remplir les réservoirs de propergol à leur capacité maximale plutôt que de les remplir uniquement à hauteur de ce qui était nécessaire pour les dix années d’autonomie requises”, a ajouté Mme Rao.

De plus, la Nasa a indiqué que la première manœuvre de correction de trajectoire du télescope avait nécessité moins de 10 % du carburant prévu par l'agence.

Le télescope est conçu pour étudier des énigmes cosmiques telles que l’énergie noire et la matière noire , tout en testant la gravité à très grande échelle et en recherchant des exoplanètes , nom donné aux planètes situées au-delà de notre système solaire. Roman s’appuiera sur les capacités d’autres observatoires en orbite, tels que le télescope spatial James Webb, lancé en 2021, et le télescope spatial Hubble, lancé en 1990.

Selon la Nasa, Roman devrait atteindre sa position orbitale L2 début décembre.