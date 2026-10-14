Selon la KFF, le nombre d'adhésions à des assurances santé individuelles aux États-Unis est tombé à 20,5 millions en juin

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(Ajoute des précisions sur l'analyse fournie par le porte-parole de la KFF au paragraphe 5)

par Amina Niasse

Selon le cabinet de recherche sur les politiques de santé KFF, le nombre d’adhésions à l’Affordable Care Act et à d’autres régimes d’assurance maladie individuels a chuté de 18% pour s’établir à 20,5 millions d’adhérents en juin, ce qui représente la plus forte baisse annuelle depuis 2015, alors que les Américains sont confrontés à la hausse des coûts de l’assurance maladie.

Le nombre d’adhérents s’élevait à 25,2 millions à la même période l’année précédente, a précisé KFF.

L'Affordable Care Act de 2010, adopté sous la présidence du démocrate Barack Obama, a mis en place des régimes de santé subventionnés par l'État et basés sur les revenus pour les particuliers, communément appelés “Obamacare”. Des millions de personnes ont renoncé à leur couverture cette année après l'expiration des aides supplémentaires liées à la pandémie de COVID-19 , ce qui a doublé, voire triplé, les coûts pour certaines personnes.

Une étude précédente de la KFF avait révélé que les adhésions avaient baissé de 12% en glissement annuel en février.

L’analyse du KFF portant sur le marché de l’assurance maladie individuelle inclut également les contrats vendus directement par les assureurs et ceux qui ne sont pas réglementés par l’ACA, tels que les couvertures à court terme, a précisé un porte-parole du KFF.

Le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Robert F. Kennedy Jr., a également déclaré lors d’un point presse mercredi qu’environ 20 millions de personnes dépendent actuellement de l’Obamacare.

La KFF a indiqué que le nombre d’adhérents devrait continuer à baisser jusqu’en 2026. Environ 17% des personnes souscrivant à des contrats Obamacare déclarent ne pas être sûres de pouvoir payer leurs primes jusqu’à la fin de l’année, selon une enquête réalisée par la KFF en mars.

Des assureurs tels que Centene CNC.N et UnitedHealth

UNH.N ont signalé une hausse des coûts médicaux dans leurs activités liées à l’Obamacare cette année. Les compagnies proposant ces régimes ont demandé une hausse médiane des tarifs de 14% cette année, ce qui représente la deuxième plus forte augmentation des primes en près d’une décennie.

Les assureurs demandant des primes plus élevées ont invoqué une population d'assurés plus malades ou présentant un risque plus élevé parmi les personnes souscrivant à ces contrats.

L’étude de la KFF a analysé les chiffres d’adhésion aux marchés d’assurance communiqués dans les documents réglementaires.