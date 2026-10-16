Selon la Folha, des employés de Meta ont déclaré que les comptes de Lula avaient été restreints pendant les élections brésiliennes

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(Ajoute du contexte et des détails dans les puces)

Les employés de Meta

META.O ont reconnu dans des communications internes que les comptes Instagram du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva avaient été affectés négativement par des restrictions pendant les élections du pays, a rapporté vendredi le journal Folha de S.Paulo, citant des messages qu'il a consultés.

Selon cet article, ces messages reconnaissaient également que la plateforme avait mis en avant le profil du candidat, le sénateur Flavio Bolsonaro, ainsi que sa chaîne WhatsApp.

* Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire

* Lula affrontera Bolsonaro lors d’un second tour le 25 octobre, après une performance meilleure que prévu du sénateur lors du premier tour du scrutin au début du mois

* Le camp de Lula a déclaré en début de semaine qu’il allait déposer une plainte auprès de l’Organisation des États américains, alléguant que Meta, propriétaire d’Instagram, de WhatsApp et de Facebook, avait manipulé les réseaux sociaux pendant les élections brésiliennes

* Selon le parti de Lula, certaines de ses publications sont apparues sans bouton de partage, ont vu leur portée réduite et comportaient des stories empêchant les réactions et le partage, en plus de s’afficher sans son ou de se lire à une vitesse accélérée

* Jeudi, un juge de la plus haute juridiction électorale du Brésil a ordonné à l’entreprise de ne pas limiter de manière injustifiée la portée des contenus politiques liés aux deux candidats jusqu’à la fin de la campagne du second tour

* La décision stipule également que Meta AI, le chatbot basé sur l’intelligence artificielle de l’entreprise, ne doit favoriser aucun des deux candidats lors de la génération de contenus liés aux élections