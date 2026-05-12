Selon la fiche de conditions, Alphabet, la société mère de Google, prévoit sa première émission obligataire en yens pour financer ses objectifs en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec plus de détails sur les durées des obligations, ainsi que des informations sur Amazon et le financement de l'IA par les géants de la tech)

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, prévoit de lancer sa première émission obligataire en plusieurs tranches libellée en yens, selon une fiche de conditions consultée mardi par Reuters, alors que les géants de la technologie se tournent de plus en plus vers les marchés obligataires pour financer leurs dépenses en infrastructures d'IA.

La fiche de conditions ne précisait pas le montant de l'émission obligataire d'Alphabet, mais une source directement informée de l'opération avait déclaré lundi à Reuters qu'elle devrait s'élever à plusieurs centaines de milliards de yens.

Le géant du commerce électronique Amazon AMZN.O se prépare également à émettre pour la première fois une émission obligataire en six tranches libellée en francs suisses, a déclaré lundi à Reuters une personne proche du dossier.

Ces ventes d'obligations à l'étranger soulignent à quel point la flambée des dépenses en intelligence artificielle pousse les entreprises technologiques américaines à courtiser des investisseurs au-delà des États-Unis dans cette course aux enjeux considérables.

Les géants de la tech devraient dépenser plus de 700 milliards de dollars en infrastructures d'IA cette année, soit une forte augmentation par rapport aux 410 milliards de dollars prévus en 2025. Cela a conduit ces entreprises à s'appuyer davantage sur l'endettement, après avoir utilisé leurs importants flux de trésorerie pendant des années.

L'émission obligataire d'Alphabet libellée en yens portera sur des échéances de trois, cinq, sept et dix ans, ainsi que sur des titres à plus long terme de 15, 20, 30 et 40 ans, bien qu'une ou plusieurs tranches puissent être supprimées en fonction de la demande et des conditions du marché, selon la fiche de conditions.

Alphabet a mandaté Mizuho 8411.T , Bank of America BAC.N et Morgan Stanley MS.N pour mener à bien cette opération.