Selon la FHFA, les prix des maisons individuelles aux États-Unis sont restés inchangés en février par rapport au mois précédent

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Les prix des maisons individuelles aux États-Unis sont restés inchangés en février par rapport au mois précédent, mais la hausse des taux hypothécaires, dans un contexte de guerre avec l'Iran , pourrait rendre le rêve de devenir propriétaire inaccessible à de nombreux jeunes Américains.

Cette stagnation des prix des logements fait suite à une hausse révisée à la hausse de 0,2% en janvier, a indiqué mardi l'Agence fédérale de financement du logement. Les prix des logements avaient auparavant été annoncés en légère hausse de 0,1% en janvier.

Les prix ont progressé de 1,7% sur les 12 mois jusqu'en février, après avoir grimpé de 1,8% en janvier. Une pénurie de logements, principalement de logements pour primo-accédants, soutient la croissance annuelle des prix de l'immobilier.

Le taux moyen des prêts hypothécaires à taux fixe sur 30 ans, très prisés aux États-Unis, est tombé à 5,98% fin février, alors que Freddie Mac et Fannie Mae ont intensifié leurs achats de titres adossés à des créances hypothécaires.

Mais il a grimpé à 6,46% début avril, alors que la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran a fait flamber les prix du pétrole et attisé les craintes inflationnistes, entraînant une hausse des rendements des bons du Trésor américain. Les taux hypothécaires suivent les rendements des bons du Trésor. Le taux s'est établi en moyenne à 6,23% la semaine dernière, selon les données de Freddie Mac.

Le manque d'accessibilité au logement est devenu un sujet brûlant à l'approche des élections de mi-mandat américaines en novembre. Les prix mensuels de l'immobilier ont augmenté dans les régions du Sud-Atlantique, de la Nouvelle-Angleterre, du Centre-Sud-Est et du Centre-Sud-Ouest. Mais ils ont chuté de 1,1% dans la région des Montagnes et de 0,5% dans la région du Pacifique.

En glissement annuel, les prix ont augmenté de 4,2% dans la région du Middle Atlantic et de 4,0% dans la région du Centre-Sud-Est. Ils ont toutefois baissé dans les régions des Montagnes, du Pacifique et du Centre-Sud-Ouest.