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Selon la FDA américaine, le faux positif détecté lors du test sur la laitue ne modifie en rien l'enquête sur la cyclospora menée chez Taylor Farms
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 21:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du titre et des paragraphes 1 et 2 pour indiquer que la FDA poursuit son enquête sur Taylor Farms)

L’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a justifié lundi la publication d’un échantillon de laitue qui s’est par la suite révélé être un faux positif à la cyclospora, affirmant que ce revirement ne remettait pas en cause son enquête sur une épidémie touchant cinq États et liée à la laitue de Taylor Farms provenant du centre du Mexique.

La FDA avait déclaré samedi qu'un échantillon de laitue iceberg émincée fourni par Taylor Farms s'était révélé positif au parasite qui a rendu malades des milliers de personnes aux États-Unis. Mais dimanche, après un nouvel examen , elle a qualifié ce résultat de faux positif .

La FDA a ajouté dimanche qu'aucun résultat positif confirmé n’avait été enregistré pour la cyclospora.

Un porte-parole de Taylor Fresh Foods a déclaré à Reuters que l’entreprise avait été informée que la FDA avait commis une erreur.

« Pour être clair, à l’heure actuelle, la FDA n’a identifié aucun résultat positif au test de détection de la cyclospora sur un produit », a déclaré l’entreprise.

Taylor Fresh Foods a ajouté avoir procédé à un rappel volontaire de laitues iceberg provenant du centre du Mexique, par mesure de précaution, sur la base des informations initiales fournies.

Dans sa dernière mise à jour, la FDA a indiqué avoir « informé Taylor Farms et continuer de collaborer avec l’entreprise pour s’assurer que le produit impliqué dans cette épidémie a été retiré du marché ».

L’entreprise avait auparavant confirmé que le produit ne faisait pas partie de son rappel actuel , selon la FDA.

La cyclosporiase a été associée à de la laitue iceberg râpée servie dans les restaurants YUM.N Taco Bell de Yum Brands situés dans l’Indiana, le Kentucky, le Michigan, l’Ohio et la Virginie-Occidentale. Elle a jusqu’à présent entraîné une centaine d’hospitalisations et n’a fait aucun décès, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

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