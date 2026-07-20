Selon la FDA américaine, le faux positif détecté lors du test sur la laitue ne modifie en rien l'enquête sur la cyclospora menée chez Taylor Farms

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du titre et des paragraphes 1 et 2 pour indiquer que la FDA poursuit son enquête sur Taylor Farms)

L’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a justifié lundi la publication d’un échantillon de laitue qui s’est par la suite révélé être un faux positif à la cyclospora, affirmant que ce revirement ne remettait pas en cause son enquête sur une épidémie touchant cinq États et liée à la laitue de Taylor Farms provenant du centre du Mexique.

La FDA avait déclaré samedi qu'un échantillon de laitue iceberg émincée fourni par Taylor Farms s'était révélé positif au parasite qui a rendu malades des milliers de personnes aux États-Unis. Mais dimanche, après un nouvel examen , elle a qualifié ce résultat de faux positif .

La FDA a ajouté dimanche qu'aucun résultat positif confirmé n’avait été enregistré pour la cyclospora.

Un porte-parole de Taylor Fresh Foods a déclaré à Reuters que l’entreprise avait été informée que la FDA avait commis une erreur.

« Pour être clair, à l’heure actuelle, la FDA n’a identifié aucun résultat positif au test de détection de la cyclospora sur un produit », a déclaré l’entreprise.

Taylor Fresh Foods a ajouté avoir procédé à un rappel volontaire de laitues iceberg provenant du centre du Mexique, par mesure de précaution, sur la base des informations initiales fournies.

Dans sa dernière mise à jour, la FDA a indiqué avoir « informé Taylor Farms et continuer de collaborer avec l’entreprise pour s’assurer que le produit impliqué dans cette épidémie a été retiré du marché ».

L’entreprise avait auparavant confirmé que le produit ne faisait pas partie de son rappel actuel , selon la FDA.

La cyclosporiase a été associée à de la laitue iceberg râpée servie dans les restaurants YUM.N Taco Bell de Yum Brands situés dans l’Indiana, le Kentucky, le Michigan, l’Ohio et la Virginie-Occidentale. Elle a jusqu’à présent entraîné une centaine d’hospitalisations et n’a fait aucun décès, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).