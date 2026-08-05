Selon la FAA, Marine One s'est brièvement trouvé trop près d'un avion de ligne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations supplémentaires provenant de la FAA tout au long du texte, ajout de contexte au paragraphe 2, ajout du commentaire du NTSB aux paragraphes 12-13, ajout de puces)

* La FAA indique que l'avion a connu une perte momentanée d'espacement lors de son examen préliminaire de sécurité

* La FAA prévoit de réunir une équipe d'examen de sécurité pour enquêter sur l'incident, selon deux sources

* Le « Marine One » et le vol 3742 d’Envoy Air ont tous deux atterri sans incident

* Le trafic mixte d'hélicoptères et d'avions à réaction a été restreint après l'accident de janvier 2025 qui a fait 67 morts

par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré qu'un hélicoptère militaire transportant le président Donald Trump s'était brièvement trouvé trop près d'un avion de ligne au décollage de l'aéroport national Reagan de Washington mardi, mais a précisé que le président américain n'avait pas couru de danger.

Cet incident soulève de sérieuses questions quant aux raisons pour lesquelles l’avion de ligne a été autorisé à décoller alors que Marine One se trouvait à proximité, à un moment où le trafic commercial est généralement suspendu. À la suite d’un accident survenu en janvier 2025 entre un hélicoptère militaire et un avion de ligne commercial qui avait fait 67 morts, la FAA avait interdit le trafic mixte d’hélicoptères et d’avions de ligne aux alentours de l’aéroport.

« D’après notre analyse préliminaire de sécurité, il y a eu une perte momentanée de distance de sécurité, après quoi les appareils ont continué à s’éloigner l’un de l’autre », a déclaré la FAA mercredi. L’hélicoptère Marine One de Trump a décollé de la Maison Blanche mardi après-midi, mais les contrôleurs aériens n’avaient pas suspendu les vols commerciaux à l’aéroport national Reagan, comme l’exige une directive mise en place l’année dernière à la suite de la collision , ont indiqué deux sources à Reuters.

Les règles de la FAA exigent que les aéronefs restent séparés d’au moins 1,5 mile à l’horizontale et de 500 pieds à la verticale aux abords des aéroports.

« Le contrôleur aérien était en contact à la fois avec le pilote de l’avion commercial et celui de Marine One pendant la perte de séparation », a précisé la FAA.

L'hélicoptère de Trump a décollé de l'Ellipse, près de la Maison Blanche, vers 14 h 33 EDT (18 h 33 GMT), en direction de la base interarmées d'Andrews pour un voyage à Los Angeles, selon un rapport de pool.

Une source a indiqué à Reuters que le vol Envoy Air 3742 — un jet régional E170 à destination de Pensacola, en Floride — avait décollé à 14 h 34 et avait été impliqué dans l’incident avec Marine One. Envoy est une filiale à 100 % d’American Airlines AAL.O , qui n’a pas immédiatement commenté l’incident.

L’hélicoptère de Trump et le jet ont tous deux atterri sans incident.

Deux sources ont indiqué à Reuters que la FAA prévoyait de constituer une équipe d’enquête sur la sécurité pour examiner cet incident. Un autre vol régional — le Republic 4700 — se trouvait à 3 miles (5 km) de l’aéroport Reagan au moment de l’incident et a été dérouté par mesure de précaution, a précisé l’autre source. L’Embraer 175 de Republic, exploité pour le compte d’American, avait décollé de Raleigh-Durham et avait effectué une boucle au-dessus de l’aéroport avant d’atterrir à 14 h 52, selon FlightAware.

La présidente du Bureau national de la sécurité des transports (NTSB), Jennifer Homendy, a déclaré mercredi à Reuters que l’agence envisageait d’ouvrir une enquête.

« Nous sommes en train de recueillir des informations supplémentaires. Nos spécialistes du contrôle aérien examinent les informations dont ils disposent déjà ainsi que celles qu’ils vont recueillir afin de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête », a déclaré Mme Homendy.

La FAA a imposé des restrictions permanentes sur les opérations d’hélicoptères aux alentours de l’aéroport Reagan de Washington après la collision en vol survenue en janvier 2025 entre un avion régional d’American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l’armée. Outre ces restrictions de trafic, la FAA a également interdit en mars le recours à la séparation visuelle pour gérer le trafic des hélicoptères à proximité des grands aéroports.

Le contrôle aérien de la FAA est généralement prévenu au moins trois minutes avant le départ de Marine One afin d’interrompre le trafic au départ de Reagan.