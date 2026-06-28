Selon la BRI, l'endettement, l'essor de l'IA et les vulnérabilités accentuent les risques mondiaux

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* Les tensions liées à la dette, l'inflation, les incertitudes liées à l'IA et les vulnérabilités financières constituent autant de pressions

* Les anticipations d’inflation plus élevées pourraient s’ancrer malgré le cessez-le-feu en Iran

* Le niveau record de la dette publique a créé un nouveau risque lié au « lien entre dette souveraine et stabilité financière »

par Marc Jones

Selon la Banque des règlements internationaux, les pressions mondiales liées à la hausse de la dette publique, aux fragilités financières et à la pérennité du boom de l’IA accentuent les risques, soulignant la nécessité d’une conduite rigoureuse des politiques économiques.

Le rapport économique annuel de cette association de banques centrales, publié dimanche, met en garde contre un ensemble complexe de vulnérabilités, notamment des situations budgétaires tendues, des chocs d’offre persistants et le risque d’une nouvelle vague d’inflation tenace.

Bien que l’activité économique soit restée résiliente ces derniers mois, les décideurs politiques doivent agir avec détermination, a déclaré la BRI, afin de préserver la stabilité.

« Les mesures politiques doivent se renforcer mutuellement pour éviter des tensions contradictoires sur l’économie mondiale. En fin de compte, le succès dépend de bases budgétaires et financières solides », a déclaré Pablo Hernandez de Cos, directeur général de la BRI.

Le rapport a mis en évidence quatre points de tension majeurs. L’inflation a repris de la vigueur, la BRI avertissant que des perturbations de l’offre plus fréquentes pourraient ancrer des anticipations d’inflation plus élevées chez les ménages et les entreprises.

« La volonté d’agir si les banques centrales constatent un ancrage des anticipations d’inflation est le message principal que nous souhaitons faire passer », a déclaré M. de Cos aux journalistes.

Il a ajouté que le récent cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran au Moyen-Orient et la réouverture du détroit d’Ormuz constituaient une « bonne nouvelle », permettant d’éviter des scénarios extrêmes, même s’il faudrait probablement du temps pour que le marché pétrolier « revienne à la normale ».

MESSAGE URGENT

La BRI a également souligné l’incertitude quant à la pérennité de la forte hausse actuelle des investissements liés à l’intelligence artificielle.

Si l’IA a renforcé la confiance et soutenu la croissance grâce aux perspectives de gains de productivité, la banque a averti qu’elle suscitait des craintes concernant l’emploi et que les goulets d’étranglement au niveau de l’offre ainsi qu’une concurrence intense pourraient conduire au type de surinvestissement observé lors des cycles antérieurs d’expansion et de récession.

Pour les banques centrales, cela soulève des questions fondamentales sur le fonctionnement probable de l’économie, même si M. de Cos a déclaré qu’il serait pour l’instant « imprudent » de leur imposer des directives sur la manière dont elles devraient réagir.

Les vulnérabilités financières restent un autre sujet de préoccupation.

Les valorisations élevées des actifs et les signes de complaisance des investisseurs ont rendu les marchés obligataires de référence plus fragiles, tandis que le financement du boom de l’IA semble également de plus en plus dépendre de la dette et de structures de financement complexes tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Dans le même temps, une dette publique à des niveaux records et des marchés de la dette souveraine de plus en plus dominés par de grands fonds spéculatifs fortement endettés ont créé « un nouveau lien entre stabilité souveraine et stabilité financière », qui présente des risques croissants.

« Ce nouveau lien entre stabilité budgétaire et stabilité financière pourrait se traduire par des baisses plus fréquentes et plus marquées de la valeur des obligations souveraines », a déclaré Frank Smets, chef par intérim du département monétaire et économique de la BRI, ajoutant que de telles fluctuations pourraient rapidement resserrer les conditions financières.

M. De Cos a déclaré que le message de la BRI était un message d’« urgence » quant à la nécessité de réduire les niveaux d’endettement dans les principales économies, « car le fait est qu’aujourd’hui, la dette est élevée et qu’elle est financée par des intermédiaires financiers non bancaires ».

La BRI a exhorté les décideurs politiques à donner la priorité à la stabilité des prix, à garantir la viabilité budgétaire, à coordonner et à renforcer la surveillance au-delà du secteur bancaire, ainsi qu’à poursuivre les réformes structurelles.

« Les décideurs politiques doivent agir dès maintenant. Tout retard ne fera que rendre les ajustements nécessaires plus coûteux », a déclaré M. de Cos.