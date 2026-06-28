Dans l'Idaho, la nouvelle génération de réacteurs nucléaires américains devient réalité

Le ministre américain de l'Energie, Chris Wright, en visite au Idaho National Laboratory, à l'ouest d'Idaho Falls, le 15 Juin 2026 ( AFP / Josh Edelson )

Plusieurs petits réacteurs nucléaires de nouvelle génération, considérés comme l'avenir du secteur, sont désormais opérationnels ou en passe de l'être aux Etats-Unis, une étape majeure permise par l'afflux de capitaux privés et le soutien du gouvernement américain.

Ces quelques hangars de couleur terne, plantés au milieu du désert de l'Idaho, pourraient passer inaperçus.

Mais la forme bombée de certains, la présence de nombreux soldats, avec fusils d'assaut et gilets pare-balles, les check-points ou ce symbole de radioactivité sur d'énormes caisses sortent de l'ordinaire.

Un dôme qui abritera un réacteur nucléaire à l'Idaho National Laboratory, à l'ouest d'Idaho Falls, le 25 juin 2026 dans l'Idaho ( AFP / Josh Edelson )

C'est ici même, sur le site de l'Idaho National Laboratory (INL) que le 4 juin, la start-up Antares est parvenue à faire tourner seul un réacteur nucléaire de nouvelle conception, une première depuis près de cinquante ans aux Etats-Unis.

"C'est vraiment la première réalisation concrète de cette renaissance du nucléaire", s'enthousiasme Jordan Bramble, patron d'Antares.

Aalo Atomics, autre participant au programme créé en 2025 sous l'impulsion de Donald Trump, s'apprête à en faire de même dans les jours à venir, toujours à l'INL, quelques heures avant la date fixée par le président américain, le 4 juillet, fête nationale.

Jordan Bramble, PDG de Anteres Nuclear, au Idaho National Laboratory à l'ouest d'Idaho Falls, le 25 Juin 2026 en Idaho ( AFP / Josh Edelson )

Entre temps, le 18 juin, Valar Atomics a, elle aussi, atteint dans l'Utah ce stade dit de la criticité.

"Ca fait 30 ans que je suis dans cette industrie et je ne pensais pas voir construire un réacteur de conception nouvelle", glisse un ingénieur d'Aalo devant le prototype.

Après avoir mis au point plus de 50 prototypes de réacteur, dont le premier au monde à alimenter le réseau en électricité, en 1951, l'INL avait appuyé sur pause après les accidents de Three Mile Island aux Etats-Unis et de Tchernobyl en URSS.

Le ministre américain de l'Energie Chris Wright visite un nouveau réacteur nucléaire au Idaho National Laboratory, à l'ouest d'Idaho Falls, le 25 juin 2026 ( AFP / Josh Edelson )

Mais la guerre en Ukraine, puis l'accélération de l'intelligence artificielle (IA), ont mis sous tension le secteur de l'énergie et amené Joe Biden, puis Donald Trump, à relancer le nucléaire civil via des partenariats public-privé.

Des milliards de dollars côté privé comme public ont déjà été mobilisés pour développer ces petits réacteurs (ou SMR), si mobiles que l'un d'entre eux a été acheminé à l'INL par la seule traction d'un pick-up.

Yasser Arafat, directeur technique d'Aalo Atomics, au laboratoire national de l'Idaho, à l'ouest d'Idaho Falls, Idaho, le 25 juin 2026 ( AFP / Josh Edelson )

Outre son soutien financier, le gouvernement a mis au service des entreprises sélectionnées les installations de l'INL et ses équipes, qui ont accumulé près de 80 ans d'expérience.

Ils utilisent d'autres méthodes que la vapeur d'eau des réacteurs conventionnels, ce qui rend impossible un enchaînement similaire à ceux observés à Three Mile Island ou Tchernobyl.

Dès lors, "nous n'avons pas besoin de parois en béton de plusieurs mètres d'épaisseur" comme pour une enceinte de confinement classique, précise ainsi Yasir Arafat, responsable technique chez Aalo.

"Age d'or"

Même si le rythme s'est franchement accéléré par rapport aux délais habituels du nucléaire, Tori Shivanandan, présidente de Radiant, un autre nouveau venu, ne veut pas de passe-droit réglementaire, "parce que si nous ne faisons pas des produits sûrs, nous ne vendrons jamais de réacteur".

Des composants de réacteur nucléaire au Laboratoire national de l'Idaho, à l'ouest d'Idaho Falls, le 25 juin 2026 ( AFP / Josh Edelson )

Criticité ne veut pas dire commercialisation et les schémas des réacteurs, dont les prototypes bénéficient d'une dérogation du ministère de l'Energie, doivent encore être validés par le régulateur américain du nucléaire, la NRC.

Mais, interrogé par l'AFP, le ministre de l'Energie Chris Wright promet que "plusieurs de ces (modèles de) réacteurs produiront de l'électricité dès l'an prochain".

"D'ici la fin de la décennie, il y en aura des centaines", explique-t-il, de passage à Idaho Falls pour une "célébration de l'âge d'or du nucléaire", événement organisé par l'INL.

Le ministre américain de l'Energie, Chris Wright, lors d'un événement sur le nucléaire à Idaho Falls, le 25 Juin 2026 dans l'Idaho ( AFP / Josh Edelson )

Les premiers SMR de Radiant vont aller à des sites de l'armée américaine, tout comme pour Antares, tandis qu'Aalo vise les centres de données.

Viendront dans un second temps les sites industriels, puis les collectivités, une fois le prix unitaire descendu grâce à des économies d'échelle.

Deployable.energy, également retenu pour le programme test, table sur mille réacteurs produits par an en vitesse de croisière, selon Sanjay Mukhi, responsable commercial.

Du combustible nucléaire chez Aalo Atomics lors d'une visite de l'Idaho National Laboratory, à l'ouest d'Idaho Falls), le 25 juin 2026 ( AFP / Josh Edelson )

Le nucléaire se veut un puissant levier d'indépendance énergétique, mais aussi d'expansion internationale, seule la Chine comptant également un SMR opérationnel.

"L'intérêt" de "multiples pays européens et asiatiques (...) pour les petits réacteurs est incroyable", assure Chris Wright. "D'ici une décennie, cela représentera des exportations américaines massives."