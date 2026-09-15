Selon la BofA, les fonds spéculatifs multi-gestionnaires axés sur la sélection de titres attirent davantage de capitaux de la part des investisseurs en 2026

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(Corrige le paragraphe 6 afin de préciser que les investisseurs cherchent à allouer davantage de capitaux aux fonds spéculatifs existants, et non à de nouveaux fonds)

* Selon un rapport, les gestionnaires de fonds spéculatifs lèvent plus de capitaux que prévu pour la première fois en trois ans

* Les fonds de pension, les fonds de fonds et les banques privées prévoient d’augmenter leurs allocations aux hedge funds, selon une enquête de BofA

* Les fonds spéculatifs ont enregistré une hausse de 5,5 % jusqu’en juillet, après l’une de leurs meilleures performances du premier semestre depuis 2010

par Arasu Kannagi Basil et Anirban Sen

Les gestionnaires de fonds spéculatifs ont levé plus de capitaux que prévu en début d’année pour la première fois en trois ans, selon un rapport interne établi par Bank of America et examiné par Reuters.

Les hedge funds devraient s’imposer comme la classe d’actifs la plus prisée pour le reste de l’année 2026, selon ce rapport, les investisseurs allouant davantage de capitaux aux plus grands gestionnaires après que le boom de l’intelligence artificielle a stimulé les performances du premier semestre.

Cette année, la demande des gestionnaires d’actifs a été la plus forte pour les plateformes d’actions et multi-gestionnaires au sein des hedge funds, tandis que les secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications, de la santé et de l’énergie restent les plus prisés, selon une enquête menée auprès de 321 gestionnaires d’actifs par le groupe « Global Markets Capital Strategy » de Bank of America. Cette enquête doit être envoyée aux clients de la banque cette semaine.

Les fonds de pension, les véhicules d’investissement qui investissent dans un portefeuille diversifié de fonds spéculatifs et les banques privées prévoient d’investir davantage de dollars dans les fonds spéculatifs cette année, ajoute l’enquête.

“Nous constatons un vif intérêt (de la part des allocateurs) pour les gestionnaires qui investissent à l’échelle mondiale”, a déclaré Vanessa Bogaardt, responsable mondiale du groupe de stratégie de capital et des services de conseil, financement de premier ordre, de Bank of America, lors d’un entretien avec Reuters.

Mme Bogaardt a précisé que les commanditaires, c’est-à-dire les investisseurs dans les fonds spéculatifs, prévoient de réorienter davantage de capitaux vers ces fonds, 60 % d’entre eux allouant des fonds à de nouvelles relations avec d’autres fonds spéculatifs existants, plutôt que de se limiter aux gestionnaires de fonds actuels. "Ce n’est pas nécessairement quelque chose que nous avons toujours observé par le passé", a-t-elle ajouté.

Cette hausse des allocations en faveur des fonds spéculatifs intervient alors que le secteur a enregistré sa meilleure performance au premier semestre depuis 2010, a indiqué Bank of America.

Les fonds spéculatifs ont progressé de 5,5 % cette année jusqu’en juillet, selon l’enquête, alors même que la chute des actions liées à l’IA en juillet a pesé sur les rendements . Plusieurs des fonds spéculatifs les plus en vue au monde ont été secoués par des baisses de valeur en raison de leur exposition au secteur de l’IA, comme l’a rapporté Reuters .

Le sentiment devrait rester au plus haut pour les fonds de sélection de titres jusqu’à la fin de l’année 2026, selon les investisseurs gérant environ 1 000 milliards de dollars de capitaux investis dans des fonds spéculatifs, interrogés dans le cadre de ce rapport.

Les investisseurs se montrent toutefois moins optimistes à l’égard des fonds de crédit privé, a indiqué Bank of America. Le crédit privé a fait l’objet d’une surveillance accrue cette année, en raison des inquiétudes croissantes concernant l’opacité des valorisations , les pressions de rachat sur certains fonds non cotés, et l’exposition globale au secteur des logiciels , qui a été bouleversé par l’IA.

Au cours du dernier trimestre, les plus grandes banques de Wall Street ont engrangé de juteux bénéfices grâce à leurs divisions de courtage de premier ordre , en percevant des commissions exceptionnelles sur les prêts accordés aux fonds spéculatifs multi-stratégies les plus en vue au monde, qui ont su tirer parti de la volatilité des marchés pour générer des rendements importants au cours du premier semestre.