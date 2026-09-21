Selon la BID, l'IA pourrait stimuler l'économie de l'Amérique latine et des Caraïbes de 5,1 % sur une décennie, mais les salaires risqueraient de baisser

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(Ajout d'informations sur la réunion au paragraphe 5, ajout d'une indication de durée dans le titre)

par Rodrigo Campos

Selon une étude à paraître de la Banque interaméricaine de développement (BID) , l’adoption de l’intelligence artificielle pourrait entraîner une hausse de 5,1 % de la production économique en Amérique latine et dans les Caraïbes d’ici une décennie, tandis que son impact sur les salaires dépendra de la capacité des travailleurs à se réorienter vers des emplois en expansion.

Le rapport phare de la BID pour 2026, qui doit paraître en novembre, estime que la production économique régionale ne pourrait augmenter que de 0,3 % en cas d'adoption limitée de l'IA et de faibles gains de productivité. Les salaires pourraient augmenter de 2,3 % à 5,3 % si les travailleurs se réorientent vers des emplois dans des secteurs en expansion, mais baisser de 13,5 % à 20,9 % dans le cas contraire.

La BID est le plus grand bailleur de fonds pour le développement en Amérique latine et dans les Caraïbes; elle compte 48 pays membres, dont 26 emprunteurs dans la région.

Le président de la BID, Ilan Goldfajn, a également appelé à davantage de financements, à des contrats d’achat à long terme et à des prix minimaux pour soutenir les chaînes d’approvisionnement en minéraux essentiels. Il a déclaré que les minéraux produits dans le respect des conditions de travail et de l’environnement devaient être différenciés de ceux produits sans ces garanties, et a qualifié un prix minimal imposé aux acheteurs de “club d’acheteurs”.

Lundi, lors d’une réunion à huis clos, M. Goldfajn a discuté de l’intelligence artificielle et des minéraux critiques avec des dirigeants régionaux, notamment les chefs d’État du Chili et de l’Uruguay, ainsi que des dirigeants d’Alphabet, de Meta et d’Anthropic. Dans une interview accordée avant cette réunion , il n’a donné aucun détail sur le fonctionnement de ce “club” ou de ce mécanisme de prix, sur les participants potentiels ni sur l’éventuel soutien financier de la BID.