 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon la BID, l'IA pourrait stimuler l'économie de l'Amérique latine et des Caraïbes de 5,1 % sur une décennie, mais les salaires risqueraient de baisser
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 22:47
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur la réunion au paragraphe 5, ajout d'une indication de durée dans le titre)

par Rodrigo Campos

Selon une étude à paraître de la Banque interaméricaine de développement (BID) , l’adoption de l’intelligence artificielle pourrait entraîner une hausse de 5,1 % de la production économique en Amérique latine et dans les Caraïbes d’ici une décennie, tandis que son impact sur les salaires dépendra de la capacité des travailleurs à se réorienter vers des emplois en expansion.

Le rapport phare de la BID pour 2026, qui doit paraître en novembre, estime que la production économique régionale ne pourrait augmenter que de 0,3 % en cas d'adoption limitée de l'IA et de faibles gains de productivité. Les salaires pourraient augmenter de 2,3 % à 5,3 % si les travailleurs se réorientent vers des emplois dans des secteurs en expansion, mais baisser de 13,5 % à 20,9 % dans le cas contraire.

La BID est le plus grand bailleur de fonds pour le développement en Amérique latine et dans les Caraïbes; elle compte 48 pays membres, dont 26 emprunteurs dans la région.

Le président de la BID, Ilan Goldfajn, a également appelé à davantage de financements, à des contrats d’achat à long terme et à des prix minimaux pour soutenir les chaînes d’approvisionnement en minéraux essentiels. Il a déclaré que les minéraux produits dans le respect des conditions de travail et de l’environnement devaient être différenciés de ceux produits sans ces garanties, et a qualifié un prix minimal imposé aux acheteurs de “club d’acheteurs”.

Lundi, lors d’une réunion à huis clos, M. Goldfajn a discuté de l’intelligence artificielle et des minéraux critiques avec des dirigeants régionaux, notamment les chefs d’État du Chili et de l’Uruguay, ainsi que des dirigeants d’Alphabet, de Meta et d’Anthropic. Dans une interview accordée avant cette réunion , il n’a donné aucun détail sur le fonctionnement de ce “club” ou de ce mécanisme de prix, sur les participants potentiels ni sur l’éventuel soutien financier de la BID.

Valeurs associées

ALPHABET-A
362,0300 USD NASDAQ +1,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent prudemment
    information fournie par AFP 22.09.2026 17:44 

    Les marchés boursiers européens ont fini prudemment mardi, dans l'attente d'avancées diplomatiques à l'ONU sur le conflit entre l'Iran et les Etats-Unis. Après une journée passée dans le vert, la dynamique s'est essoufflée en fin de séance. Francfort a fini à l'équilibre ... Lire la suite

  • La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, lors d'un rassemblement devant le ministère de l'Economie et des Finances, à Paris, pour la défense du service public et des fonctionnaires, le 8 septembre 2026 ( AFP / Ian LANGSDON )
    Manifestation de la CGT devant le siège de Sodexo contre les suppressions de postes
    information fournie par AFP 22.09.2026 17:36 

    Une centaine de militants de la CGT se sont rassemblés mardi devant le siège de Sodexo, à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, pour protester contre le projet de suppression de près de 1.100 postes en France annoncé fin août par le géant de la restauration ... Lire la suite

  • Manifestation pour la défense du droit à l'avortement, à Paris, le 28 septembre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )
    Le nombre d'IVG a continué de progresser en 2025
    information fournie par AFP 22.09.2026 17:33 

    Le nombre d'interruptions volontaires de grossesse (IVG), en hausse continue depuis 2022 après un recul observé pendant le Covid, a poursuivi sa progression en 2025, selon une étude publiée mardi. Au total, 259.416 IVG ont été enregistrées en France l'an passé, ... Lire la suite

  • Des partisans des autorités houthies défilent lors d'un rassemblement visant à recruter de nouveaux combattants, le 10 septembre 2026 à Sanaa, au Yémen ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis accusent l'Arabie saoudite d'avoir mené de nouvelles frappes meurtrières au Yémen
    information fournie par AFP 22.09.2026 17:20 

    Les Houthis du Yémen ont accusé mardi Ryad d'avoir mené des frappes meurtrières contre un port de la mer Rouge, plusieurs jours après l'offensive qui leur a permis de consolider leur contrôle sur le détroit de Bab el-Mandeb, stratégique pour les flux énergétiques ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
100,23 +0,21%
HAFFNER ENERGY
0,637 +20,64%
CAC 40
8 154,91 +0,20%
2CRSI
29,36 +2,80%
SOITEC
152,05 -1,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank