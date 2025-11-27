Selon la banque centrale, la décote du prix du pétrole de l'Oural s'est accrue pour atteindre 23 % en novembre

La production pétrolière russe augmente en octobre pour atteindre 9,38 millions de bpj

décote du prix du mélange pétrolierrusse de l'Oural par rapport à la référence mondiale Brent s'est accrue de six points de pourcentage ce mois-ci pour atteindre 23%, a déclaré jeudi la banque centrale russedans son rapport.

Cette décote, bien que moins importante que celle observée après la première vague de sanctions occidentales en 2022, reflète la pression croissante exercée sur les revenus pétroliers de la Russie, une ressource vitale pour le budget de Moscou.

Le mois dernier, les États-Unis ont imposé des restrictions sévères aux géants pétroliers russes Lukoil LKOH.MM et Rosneft

ROSN.MM

La banque centrale a déclaré que la décote était proche de 15 % aux deuxième et troisième trimestres, atteignant 17 % en octobre.

"Nous supposons que l'augmentation de la décote sur les prix du pétrole russe est un phénomène temporaire, comme en 2023", a déclaré Alexei Zabotkin, gouverneur adjoint de la banque centrale, mercredi lors d'une conférence à l'université.

Il a ajouté que les exportateurs de pétrole russes avaient été en mesure de diversifier leurs voies d'approvisionnement et de s'adapter à la "nouvelle réalité" en 2023, lorsque le rabais s'est réduit au milieu de l'année.

Selon les calculs de Reuters, les recettes pétrolières et gazières de la Russie pourraient chuter de 35 % en novembre, en raison de la baisse du prix du pétrole et de l'appréciation du rouble.

La banque centrale a également indiqué que la production pétrolière russe s'est élevée en moyenne à 8,995 millions de barils par jour au deuxième trimestre, pour atteindre 9,38 millions de barils par jour en octobre, après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, connus sous le nom d'OPEP+, ont commencé à dénouer les réductions de production volontaires antérieures.

Malgré les sanctions, les exportations de pétrole de la Russie à partir des ports occidentaux restent proches des niveaux les plus élevés, soutenues par les quotas de production de l'OPEP+ et les pannes des raffineries nationales causées par les frappes de drones ukrainiens.