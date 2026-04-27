Selon l'USDOT, le Congrès devrait être associé à la demande d'aide de 2,5 milliards de dollars en faveur des compagnies aériennes à bas prix

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Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a déclaré lundi que le Congrès devrait être associé à une demande d'aide publique de 2,5 milliards de dollars formulée par les compagnies aériennes low-cost américaines pour faire face à la hausse des coûts du kérosène.

“Je ne dispose pas de cette somme – je ne peux pas simplement la sortir de sous le canapé. Il faudrait un engagement important du gouvernement et un effort bipartite pour trouver les fonds nécessaires”, a déclaré Duffy aux journalistes en marge d'un événement, précisant que toute demande devrait faire l'objet d'un examen minutieux. “Le Congrès devrait également s'impliquer pour un montant de cette ampleur.”